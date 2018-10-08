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Безработных в Барановичах обучат основам предпринимательской деятельности

09.10.2018 09:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Барановичах желающим открыть свое дело безработным предлагают бесплатно пройти обучающий курс "Основы предпринимательской деятельности", сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении по труду, занятости и социальной защите горисполкома.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59535.php

Безработных в Барановичах обучат основам предпринимательской деятельности
 

Обучение в течение одного месяца будет проходить на базе Барановичского государственного университета. Основная доля учебных часов приходится на бизнес-планирование. Также предусмотрены лекции по сопутствующим предметам, которые необходимы будущим предпринимателям. Среди лекторов - преподаватели БарГУ, юристы, работники налоговой и банковской сферы. По окончании курса слушатели должны будут написать бизнес-план по тому виду деятельности, которым они предполагают заниматься. Управление по труду гарантирует прошедшим обучение дальнейшее содействие в организации своего дела в сфере агроэкотуризма, предпринимательской или ремесленной деятельности.

Также открыт набор слушателей на четвертый квартал в группы для профессионального обучения в государственных учебных заведениях города. Безработным и молодежи предлагается на выбор полтора десятка востребованных на рынке труда специальностей: столяр-станочник, штукатур, плиточник, электромонтер, электрогазосварщик, продавец, контролер-кассир, визажист, мастера по маникюру и педикюру, повар, оператор ПЭВМ, швея, сборщик обуви. Во время обучения слушателям будет выплачиваться стипендия.

На 1 октября в Барановичах насчитывалось 1114 вакансий, в том числе 759 - для рабочих специальностей. За январь-сентябрь в службу занятости обратились 2,9 тыс. человек, из которых трудоустроены 2,2 тыс. В качестве безработных зарегистрировано 1742 горожанина, из них 1213 получили новое рабочее место. Уровень безработицы в Барановичах составляет 0,5% к экономически активному населению.

 
 
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В Барановичах желающим открыть свое дело безработным предлагают бесплатно пройти обучающий курс "Основы предпринимательской деятельности", сообщили...
 
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