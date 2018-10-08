В Минск привезли новый Mercedes-Benz CLS с необычной трансмиссией

В шоу-руме дилера Mercedes-Benz появилось новое поколение необычного седана-купе CLS. В Минск привезли самую мощную на сегодня версию 450 4MATIC в эксклюзивном цвете designo «серый селенит» magno. «Всего» за 100 тысяч евро.





Дебютировав в 2004 году, седан-купе CLS стал законодателем нового автомобильного жанра. Нынешнее поколение — уже третье. Под капотом у новинки — самый мощный из стандартной линейки двигатель объемом 3 литра. Он выдает 367 лошадиных сил. Но у этой силовой установки есть одна особенность. При интенсивном разгоне бензиновому двигателю помогает стартер-генератор EQ-Boost, который добавляет CLS еще 22 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Вкупе с полноприводной трансмиссией это позволяет «выстреливать» до 100 км/ч за 4,8 секунды. При этом заявленный средний расход топлива составляет всего 7,5 литра.





По уровню оснащения CLS не уступает флагманскому S-классу. Здесь также есть функция управления комфортом ENERGIZING, как в S-Классе, которая под настроение подберет музыку, свет, аромат в салоне и сделает массаж.





В скором времени для заказа будут доступные экстремальные версии четырехдверного купе — AMG CLS 53 4MATIC, которому до «сотни» нужно всего 4,5 секунды и топовый Mercedes-AMG CLS 63 4MATIC, который еще ожидается.

Стоимость базовой версии купе-седана — 74 тысячи евро, а представленный в шоу-руме автомобиль потянул на 100 433 евро.