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Как авария на ЧАЭС повлияла на развитие рака щитовидной железы у белорусов

09.10.2018 13:27 — Разное | UDF  
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Фото:medicfoto.ru
После аварии на Чернобыльской АЭС каждый четвертый случай рака щитовидной железы у жителей Беларуси, Украины, а также четырех наиболее загрязненных областей России, которым в 1986 году было 18 лет и меньше, связан с радиационным воздействием. Об этом сообщает Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Беларуси со ссылкой на доклад Научного комитета ООН по действию атомной радиации.

Уровень заболевания исследовали у жителей Беларуси, Украины, а также четырех наиболее загрязненных после аварии на ЧАЭС областей России — Брянской, Калужской, Орловской и Тульской. Участникам исследования в 1986 году было 18 лет и меньше. Таким образом, среди данной категории лиц в период с 1991 по 2015 год зарегистрировано 19 233 случаев рака щитовидной железы. В том числе 15 443 случаев у девушек и 2096 у парней. Научный комитет оценивает, что только каждый четвертый из этих случаев связан с радиационным воздействием.

Среди всех случаев рака щитовидной железы у вышеуказанной группы людей 5906 зафиксированы в Беларуси. Из них 4546 у девушек и 1360 у парней. В Украине их всего 11 489, а в четырех областях России — 1838.

В докладе отмечают, что на увеличение уровня заболеваемости раком щитовидной железы повлияли несколько факторов. Например, количество спонтанных случаев росло среди взрослых, улучшились методы диагностики, в том числе повлияло и радиационное облучение. При этом влияние воздействия ионизирующего излучения требует как тщательного эпидемиологического анализа, так и фундаментальных исследований процессов молекулярной биологии.

Также отмечается, что уровень заболеваемости раком щитовидной железы начал увеличиваться в период с 1991 по 1995 год и достиг пика в 1996—2000 годах. Затем с 2001 по 2005 год процесс пошел на спад. После 2005 года уровень заболеваемости оставался выше, чем до аварии, что в том числе может быть связано с улучшением методов диагностики.

Напомним, что сегодня на учете после операций по поводу рака щитовидной железы в Беларуси состоит около 22 тысяч пациентов. Ежегодно медики в Беларуси выявляют около 1100 случаев рака щитовидной железы. Среди них примерно 35 — у детей. У них, скорее всего, болезнь возникла случайно.

 
 
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После аварии на ЧАЭС каждый четвертый случай рака щитовидной железы у жителей Беларуси, которым в 1986 году было 18 лет и меньше, связан с радиационным воздействием.
 
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