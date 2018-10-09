ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Содержите печное отопление в исправности!

10.10.2018 — Разное | Светлы шлях  
Размер текста:
A
A
A
Начало осенне-зимнего периода для работников МЧС всегда связано с рейдами в частный жилой сектор.
Содержите печное отопление в исправности!

Сегодня даже в малых населенных пунктах в последние годы проводится интенсивная газификация, однако, даже получив доступ к голубому топливу, хозяева не спешат разбирать испытанные временем печки. Ведь как только на улице холодает, в деревнях начинается отопительный сезон. И чем холоднее на улице, тем интенсивнее топятся печи, вплоть до круглосуточного режима. Естественно, многие печи не выдерживают такого «накала» и в буквальном смысле слова становятся орудием убийства.

Чтобы избежать «печного» пожара:

Во-первых, печь должна иметь самостоятельный фундамент. Между стенками печи и деревянными конструкциям должен оставаться воздушный промежуток, или, так называемая, отступка.

Во-вторых, в печи не должно быть трещин и щелей, а дымоход должен иметь хорошую тягу и быть побелен известковым раствором. Делается это для того, чтобы белом фоне можно было заметить появляющиеся со временем трещины. Во избежание образования трещин в кладке, в период отопительного сезона очищайте дымоход от сажи не менее:

  • одного раза в 3 месяца - для отопительных печей;
  • одного раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия;
  • одного раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.

В-третьих, печь и дымовая труба в местах соединения с деревянными перекрытиями во избежание их возгорания должны иметь утолщение кирпичной кладки или разделку.

Чтобы случайно выпавшие горящие угли не привели к пожару, прибейте перед топкой на деревянном полу металлический лист размерами не менее 50х70 см.

Топить печь рекомендуется два-три раза в день не более чем по полтора часа. Это позволит избежать ее перекала. Топку прекращайте не менее чем за 2 часа до сна. За это время дрова успеют перегореть, и можно будет закрыть дымоход.

Ни в коем случае не используйте при растопке легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Также не оставляйте открытыми топочные дверцы и топящуюся печь без присмотра. Это прямой путь к пожару.

Одежду, мебель, дрова и другие горючие материалы держите не менее чем в полутора метрах от печи. А золу и перегоревшие угли следует выбрасывать не ближе 15 метров от строений.

Заранее отремонтируйте печь себе и помогите это сделать своим престарелым родителям, родственникам. Если сами вы это сделать не в состоянии, помогут специалисты. За помощью вы можете обратиться в Гродненский областной комбинат противопожарных работ по телефону 8(0152)75-12-92. Там подскажут телефон и адрес производственного участка по месту вашего жительства. За консультацией также можете обращаться в отделы по чрезвычайным ситуациям по телефону 101.

За 9 месяцев текущего года в области по причине нарушения правил устройства и эксплуатации печей и теплогенерирующих агрегатов произошло 105 пожаров. 1 человек погиб и 1 получил ожоги.

МЧС Гродненской области

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Начало осенне-зимнего периода для работников МЧС всегда связано с рейдами в частный жилой сектор.
 
Новости дня
Новости разные
 
Чемпионат Европы в Баку перенесен
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.10.2018
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Слуцк Город
Савецкая вёска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика