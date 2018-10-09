Содержите печное отопление в исправности!

Начало осенне-зимнего периода для работников МЧС всегда связано с рейдами в частный жилой сектор.

Сегодня даже в малых населенных пунктах в последние годы проводится интенсивная газификация, однако, даже получив доступ к голубому топливу, хозяева не спешат разбирать испытанные временем печки. Ведь как только на улице холодает, в деревнях начинается отопительный сезон. И чем холоднее на улице, тем интенсивнее топятся печи, вплоть до круглосуточного режима. Естественно, многие печи не выдерживают такого «накала» и в буквальном смысле слова становятся орудием убийства.

Чтобы избежать «печного» пожара:

Во-первых, печь должна иметь самостоятельный фундамент. Между стенками печи и деревянными конструкциям должен оставаться воздушный промежуток, или, так называемая, отступка.

Во-вторых, в печи не должно быть трещин и щелей, а дымоход должен иметь хорошую тягу и быть побелен известковым раствором. Делается это для того, чтобы белом фоне можно было заметить появляющиеся со временем трещины. Во избежание образования трещин в кладке, в период отопительного сезона очищайте дымоход от сажи не менее:

одного раза в 3 месяца - для отопительных печей;

одного раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия;

одного раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.

В-третьих, печь и дымовая труба в местах соединения с деревянными перекрытиями во избежание их возгорания должны иметь утолщение кирпичной кладки или разделку.

Чтобы случайно выпавшие горящие угли не привели к пожару, прибейте перед топкой на деревянном полу металлический лист размерами не менее 50х70 см.

Топить печь рекомендуется два-три раза в день не более чем по полтора часа. Это позволит избежать ее перекала. Топку прекращайте не менее чем за 2 часа до сна. За это время дрова успеют перегореть, и можно будет закрыть дымоход.

Ни в коем случае не используйте при растопке легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Также не оставляйте открытыми топочные дверцы и топящуюся печь без присмотра. Это прямой путь к пожару.

Одежду, мебель, дрова и другие горючие материалы держите не менее чем в полутора метрах от печи. А золу и перегоревшие угли следует выбрасывать не ближе 15 метров от строений.

Заранее отремонтируйте печь себе и помогите это сделать своим престарелым родителям, родственникам. Если сами вы это сделать не в состоянии, помогут специалисты. За помощью вы можете обратиться в Гродненский областной комбинат противопожарных работ по телефону 8(0152)75-12-92. Там подскажут телефон и адрес производственного участка по месту вашего жительства. За консультацией также можете обращаться в отделы по чрезвычайным ситуациям по телефону 101.

За 9 месяцев текущего года в области по причине нарушения правил устройства и эксплуатации печей и теплогенерирующих агрегатов произошло 105 пожаров. 1 человек погиб и 1 получил ожоги.

МЧС Гродненской области