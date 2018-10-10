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В Новогрудке 11 октября пройдет реквием памяти, посвященный 75-летию побега из Новогрудского гетто

11.10.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Гетто со статусом трудового лагеря было создано в Новогрудке в августе 1942 года. В мае 1943 года после очередного расстрела узники стали рыть тоннель для побега. Начинался он в одной из комнат барака. Работы длились четыре месяца. 
 
 
Протяженность тоннеля составила около двухсот метров. 26 сентября 1943 года узники решились на побег. Две трети бежавших добрались в лагерь еврейского партизанского отряда Бельского, остальные погибли. Сегодня в живых осталось четверо из тех, кто строил тоннель.
 
 
Историю узников Новогрудского гетто бережно хранят и рассказывают всем гостям в музее еврейского сопротивления, который находится на территории Новогрудского сельскохозяйственного профессионального лицея. Здесь и состоится реквием памяти. 
 
 
– Сегодня в Новогрудок приехали гости из Израиля, Канады, США, Украины, среди них потомки узников нацистского гетто, дочь участницы побега Фани Дунец Бетти Коэн, – рассказала начальник отдела культуры Новогрудского райисполкома Марина Шабанович. –  Они возложат цветы к Стене памяти. Во время торжественной церемонии будут зажжены 75 свечей в память о погибших узниках гетто.
 
 
 Почетные гости встретятся  со школьниками и студентами. Встреча пройдет на базе Новогрудского торгово-экономического колледжа в формате круглого стола. 
 
 
 
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Гетто со статусом трудового лагеря было создано в Новогрудке в августе 1942 года. В мае 1943 года после очередного расстрела узники стали рыть тоннель для побега....
 
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