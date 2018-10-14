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Кокорин сел в тюрьму на 2 года после возмущения Путина

15.10.2018 19:16 — Разное | UDF  
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Фото: GLOBAL LOOK press/CHROMORANGE
Два года лишения свободы и штраф в размере 500 тысяч рублей. Такое решение вынес суд в отношении Дениса Кокорина.

Учредителя ЗАО "Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий" (НЗТИ) признали виновным в невыплате зарплат работникам, мошенничестве и уходе от налогов.

Деятельность руководства нижнетагильского предприятия попала в поле зрения прокуратуры после встречи президента России Владимира Путина с Евгением Куйвашевым, который в то время занимал пост врио губернатора Свердловской области. Тогда стало известно о жалобе рабочих НЗТИ на невыплату зарплаты. Руководство заявило, что люди не увидят своих денег, пока не будет личного распоряжения главы государства.

Эти заявления возмутили Владимира Путина. "Надо понять, если это так, то откуда такая борзота, такое хамство по отношению к людям", – сказал президент в беседе с врио губернатора.

Замечание главы государства не осталось без внимания – задолженность по зарплате работникам предприятия начали гасить. Но этим дело не ограничилось. 26 сентября 2017 года прокуратура направила в суд уголовное дело учредителя НЗТИ, обвиняемого в невыплате заработной платы сотрудникам, мошенничестве и сокрытии средств предприятия. В отношении Дениса Кокорина было возбуждено уголовное дело, он находился под домашним арестом.

Как выяснилось, общая сумма скрытых от налогообложения средств составила пять миллионов рублей. Кроме того, при участии Кокорина было похищено имущество НЗТИ на сумму более 22 миллионов, передает РБК.



Задолженность по зарплате перед рабочими учредитель НЗТИ полностью погасил. Тем не менее ему присудили штраф в 500 тысяч рублей. А ущерб, причиненный налоговым преступлением, будет погашен со счетов Кокорина и средствами, вырученными от продажи нескольких объектов недвижимости.

 
 
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Такое решение вынес суд в отношении Дениса Кокорина.
 
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