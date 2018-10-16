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С 15 октября по 2 ноября проводится республиканская акция по предупреждению пожаров и гибели людей от них в жилищном фонде «За безопасность вместе!»
17.10.2018 — Разное | Вороновская газета
Просим всех граждан подключиться к акции и не оставаться в стороне. По телефонам: 101, 102 или 112 — вы можете сообщить о случаях нарушений Правил пожарной безопасности, прав и интересов детей; о квартирах, используемых для распития спиртных напитков; пустующих домовладениях где собираются лица категории БОМЖ, а также других правонарушениях. Анонимность гарантируется. Ваша активная гражданская позиция поможет сохранить человеческие жизни.
Также в период акции вы можете обратиться в районный отдел по ЧС для проведения обследования противопожарного состояния вашего жилища. Спасатели укажут на имеющиеся недостатки и подскажут, как их исправить.
Вороновский РОЧС.
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С 15 октября по 2 ноября проводится республиканская акция по предупреждению пожаров и гибели людей от них в жилищном фонде «За безопасность вместе!»
Просим всех граждан подключиться к акции и не оставаться в стороне. По телефонам: 101, 102 или 112 — вы можете сообщить о случаях нарушений Правил пожарной безопасности,...
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