Весь город в дыму: кто виноват, что можно сделать и когда ситуация улучшится?

Форменное безобразие творится в Бресте по причине практически полного безветрия. В воздухе накапливается всё то, что человек выбрасывает в атмосферу - это и работа автомобилей, и сжигание бытового мусора на частных подворьях.



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И если в Столинском районе можно кивать на горящие торфянники на территории Украины, то в Бресте виноваты только сами жители. Конечно, и на погоду можно "кивнуть" - безветрие, да ещё и тепло не по-осеннему (почти жара).



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Бесполезно в данной ситуации вызывать МЧС и жаловаться на запах дыма. Они, конечно среагируют, могут даже найти ближайший костёр, но сделать ничего не получится, так как сам президент распорядился не трогать людей - пусть жгут. А значит, терпите. То ли дело раньше - сжигание мусора было запрещено, за это даже полагался штраф. И был порядок в этом вопросе.



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Осень, частники сжигают всё то, что накопилось у них на территории за лето. А то, что нет ветра - это уже никого не волнует.



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Можно. конечно попробовать поговорить, но как правило это бесполезно. Да и не будешь же бегать за каждым и объяснять ему "политику партии".

Уже завтра, в пятницу, появится хоть небольшой, но ветерок, и сдует всю эту гадость куда подальше. Сейчас немного полегче тем, кто живёт выше 4-го этажа - там есть более-менее чистый свежий воздух. Тем же, кто "при земле", не позавидуешь.