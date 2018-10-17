|
Весь город в дыму: кто виноват, что можно сделать и когда ситуация улучшится?
18.10.2018 21:52 — Разное | Виртуальный Брест
Форменное безобразие творится в Бресте по причине практически полного безветрия. В воздухе накапливается всё то, что человек выбрасывает в атмосферу - это и работа автомобилей, и сжигание бытового мусора на частных подворьях.
И если в Столинском районе
Бесполезно в данной ситуации вызывать
Осень, частники сжигают всё то, что накопилось у них на территории за лето. А то, что нет ветра - это уже никого не волнует.
Можно. конечно попробовать поговорить, но как правило это бесполезно. Да и не будешь же бегать за каждым и объяснять ему "политику партии".
Уже завтра, в пятницу, появится хоть небольшой, но ветерок, и сдует всю эту гадость куда подальше. Сейчас немного полегче тем, кто живёт выше 4-го этажа - там есть более-менее чистый свежий воздух. Тем же, кто "при земле", не позавидуешь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Форменное безобразие творится в Бресте по причине практически полного безветрия. В воздухе накапливается всё то, что человек выбрасывает в атмосферу - это и работа...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)