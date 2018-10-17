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Весь город в дыму: кто виноват, что можно сделать и когда ситуация улучшится?

18.10.2018 21:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Форменное безобразие творится в Бресте по причине практически полного безветрия. В воздухе накапливается всё то, что человек выбрасывает в атмосферу - это и работа автомобилей, и сжигание бытового мусора на частных подворьях.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59844.php

Весь город в дыму: кто виноват, что можно сделать и когда ситуация улучшится?

И если в Столинском районе можно кивать на горящие торфянники на территории Украины, то в Бресте виноваты только сами жители. Конечно, и на погоду можно "кивнуть" - безветрие, да ещё и тепло не по-осеннему (почти жара).


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59844.php

Весь город в дыму: кто виноват, что можно сделать и когда ситуация улучшится?

Бесполезно в данной ситуации вызывать МЧС и жаловаться на запах дыма. Они, конечно среагируют, могут даже найти ближайший костёр, но сделать ничего не получится, так как сам президент распорядился не трогать людей - пусть жгут. А значит, терпите. То ли дело раньше - сжигание мусора было запрещено, за это даже полагался штраф. И был порядок в этом вопросе.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59844.php

Весь город в дыму: кто виноват, что можно сделать и когда ситуация улучшится?

Осень, частники сжигают всё то, что накопилось у них на территории за лето. А то, что нет ветра - это уже никого не волнует.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59844.php

Весь город в дыму: кто виноват, что можно сделать и когда ситуация улучшится?

Можно. конечно попробовать поговорить, но как правило это бесполезно. Да и не будешь же бегать за каждым и объяснять ему "политику партии". 

Уже завтра, в пятницу, появится хоть небольшой, но ветерок, и сдует всю эту гадость куда подальше. Сейчас немного полегче тем, кто живёт выше 4-го этажа - там есть более-менее чистый свежий воздух. Тем же, кто "при земле", не позавидуешь.

 
Теги: Брест
 
 
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Форменное безобразие творится в Бресте по причине практически полного безветрия. В воздухе накапливается всё то, что человек выбрасывает в атмосферу - это и работа...
 
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Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
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Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
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Светлы шлях
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