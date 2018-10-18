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Активисты БРСМ навели порядок на берегу Пины
19.10.2018 — Разное | Пинский Вестник
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В Пинске проходит месячник по благоустройству, озеленению и наведению порядка на территории города Пинска. Помимо запланированных задействованными службами мероприятий в Пинске реализуются и общественные инициативы.
Активисты БРСМ из Полесского госуниверситета внесли свой вклад в благоустройство города.
16 октября ребята вышли к берегу реки Пина напротив городской набережной. Здесь волонтеры собрали несколько мешков мусора.
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В Пинске проходит месячник по благоустройству, озеленению и наведению порядка на территории города Пинска. Помимо запланированных задействованными службами...
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