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Белорусские борцы-вольники завоевали две медали на чемпионате мира в Будапеште

23.10.2018 09:39 — Разное | Tut.by  
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Белорусские спортсмены завоевали две медали на чемпионате мира по вольной борьбе в венгерском Будапеште.


Иван Янковский. Фото: wrestling.by

Серебряным медалистом в категории до 92 кг стал Иван Янковский. В схватке за золото он уступил бронзовому призеру Олимпиады-2016 американцу Майклу Коксу (1:4). Бронза ЧМ-2918 — у иранца Алирезы Каримимачиани и японца Ацуси Мацумото.

Прежде Иван Янковский дважды становился бронзовым призером на чемпионатах Европы (2012, 2014).

В категории до 79 кг бронзовым призером ЧМ-2018 стал белорусский борец-вольник Али Шабанов. В поединке за награду он одолел иранского борца Аббаса Акбаризаринколаеи. Схватка завершилась со счетом 8:8, но судьи после видеопросмотра концовки поединка отдали предпочтение Шабанову.

Еще одна бронза в весе до 79 кг досталась россиянину Ахмеду Гаджимагомедову, золото у Кайла Дугласа Дэйка из США, серебро — у Джабраила Хасанова из Азербайджана.

Ранее Али Шабанов еще трижды становился бронзовым призером чемпионатов мира (2013, 2014, 2017).

Чемпионат мира по борьбе в Будапеште продлится до 28 октября. Кроме медалей в вольной борьбе будут разыграны награды в греко-римской и женской борьбе.

 
 
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Белорусские спортсмены завоевали две медали на чемпионате мира по вольной борьбе в венгерском Будапеште.
 
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