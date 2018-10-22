ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Крупнейший в мире самолет прошел рулежные испытания

23.10.2018 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

Крупнейший в мире самолет Stratolaunch, предназначенный для воздушного старта ракет-носителей, успешно прошел в США очередные рулежные испытания на взлетной полосе и готовится к первому полету. Об этом сообщил американский телеканал Fox News. Тестовый пробег прошел на взлетной полосе аэродрома в пустыне Мохаве (штат Калифорния). Самолет разогнался примерно до 128 км/ч, а при предыдущих рулежных испытаниях несколько месяцев назад, скорость самолета составила 74 км/ч. В компании Stratolaunch Systems, которой принадлежит самолет, рассчитывают, что первый полет состоится в ближайшее время. Первоначально первый полет Stratolaunch был запланирован на лето нынешнего года, однако его отложили. Stratolaunch представляет собой конструкцию из двух 72-метровых фюзеляжей, соединенных общим крылом длиной 117 м. Он оснащен шестью двигателями. Масса самолета — 250 т, с полной нагрузкой — около 590 т. Движение по взлетно-посадочной полосе обеспечивает 28-колесное шасси. Самолет создан как воздушная платформа для запуска ракет-носителей Pegasus XL, предназначенных для вывода спутников на орбиту. Предполагается, что на первом этапе самолет будет нести одну ракету, в дальнейшем — до трех.

 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch, предназначенный для воздушного старта ракет-носителей, успешно прошел в США очередные рулежные испытания на взлетной полосе и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Израильский депутат: беларусы всё чаще пытаются получить статус беженца в Израиле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика