Крупнейший в мире самолет прошел рулежные испытания

Крупнейший в мире самолет Stratolaunch, предназначенный для воздушного старта ракет-носителей, успешно прошел в США очередные рулежные испытания на взлетной полосе и готовится к первому полету. Об этом сообщил американский телеканал Fox News. Тестовый пробег прошел на взлетной полосе аэродрома в пустыне Мохаве (штат Калифорния). Самолет разогнался примерно до 128 км/ч, а при предыдущих рулежных испытаниях несколько месяцев назад, скорость самолета составила 74 км/ч. В компании Stratolaunch Systems, которой принадлежит самолет, рассчитывают, что первый полет состоится в ближайшее время. Первоначально первый полет Stratolaunch был запланирован на лето нынешнего года, однако его отложили. Stratolaunch представляет собой конструкцию из двух 72-метровых фюзеляжей, соединенных общим крылом длиной 117 м. Он оснащен шестью двигателями. Масса самолета — 250 т, с полной нагрузкой — около 590 т. Движение по взлетно-посадочной полосе обеспечивает 28-колесное шасси. Самолет создан как воздушная платформа для запуска ракет-носителей Pegasus XL, предназначенных для вывода спутников на орбиту. Предполагается, что на первом этапе самолет будет нести одну ракету, в дальнейшем — до трех.

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