Домрачева все еще не уведомила Международный союз биатлонистов о завершении карьеры

Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева до сих пор не уведомила Международный союз биатлонистов (IBU) о том, что завершила спортивную карьеру. Об этом ТАСС сообщили в организации.



Дарья Домрачева. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

32-летняя Домрачева объявила об окончании карьеры в июне , однако она продолжает оставаться в пуле тестирования IBU. В него входит и российская биатлонистка Ольга Подчуфарова, однако в список спортсменов, которые в предстоящем сезоне будут проверяться на допинг, она попала по ошибке.

— Действительно, Подчуфарова указана по ошибке и будет исключена, поскольку она или ее национальная федерация отправили официальное письмо об окончании карьеры, что является единственным основанием для нас, позволяющим исключить спортсмена из пула тестирования. Такого письма от Домрачевой мы не получали, — отметили в международной федерации.

Из профессионального спорта Домрачева ушла вслед за своим мужем, восьмикратным олимпийским чемпионом Уле-Эйнаром Бьорндаленом.

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В декабре Домрачева и Бьорндален выступят в Рождественской гонке, которая ежегодно проходит в немецком Гельзенкирхене.