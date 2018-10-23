|
Домрачева все еще не уведомила Международный союз биатлонистов о завершении карьеры
Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева до сих пор не уведомила Международный союз биатлонистов (IBU) о том, что завершила спортивную карьеру. Об этом
32-летняя Домрачева
— Действительно, Подчуфарова указана по ошибке и будет исключена, поскольку она или ее национальная федерация отправили официальное письмо об окончании карьеры, что является единственным основанием для нас, позволяющим исключить спортсмена из пула тестирования. Такого письма от Домрачевой мы не получали, — отметили в международной федерации.
Из профессионального спорта Домрачева ушла вслед за своим мужем, восьмикратным олимпийским чемпионом Уле-Эйнаром Бьорндаленом.
В декабре Домрачева и Бьорндален
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева до сих пор не уведомила Международный союз биатлонистов (IBU) о том, что завершила спортивную карьеру.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)