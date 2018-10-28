На улице Пронягина в г. Бресте высаживают новые клены

Плановая посадка деревьев началась в Бресте с микрорайона Южный. Сегодня работники Коммунальника, ловко орудуя лопатами и граблями, высаживали молодые деревья.



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Всего в жилом секторе по улице Пронягина на протяжении нескольких дней будет высажено около 100 кленов, каштанов, рябин, ив и других видов.



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Среди них есть, как компенсационные, так и новые посадки.



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После улицы Пронягина массовая посадка деревьев будет осуществлена в парке 1000-летия. Планируется, что на объекте появится около 250 деревьев различных пород.