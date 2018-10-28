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На улице Пронягина в г. Бресте высаживают новые клены
29.10.2018 21:48 — Разное | Виртуальный Брест
Плановая посадка деревьев началась в Бресте с микрорайона Южный. Сегодня работники Коммунальника, ловко орудуя лопатами и граблями, высаживали молодые деревья.
Всего в жилом секторе по улице Пронягина на протяжении нескольких дней будет высажено около 100 кленов, каштанов, рябин, ив и других видов.
Среди них есть, как компенсационные, так и новые посадки.
После улицы Пронягина массовая посадка деревьев будет осуществлена в парке 1000-летия. Планируется, что на объекте появится около 250 деревьев различных пород.
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Плановая посадка деревьев началась в Бресте с микрорайона Южный. Сегодня работники Коммунальника, ловко орудуя лопатами и граблями, высаживали молодые деревья. ...
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