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В Минске реконструируют улицы Макаенка и Парниковую

30.10.2018 22:40 — Разное | Tut.by  
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Реконструированную улицу Макаенка в Минске планируют сдать в эксплуатацию в 2019 году, сообщает «Минск-Новости» со ссылкой на администрации Первомайского района.

По словам заместителя главы администрации Василия Косовца, изменения в улично-дорожной сети этой части района необходимы, поскольку поблизости ведется строительство крупного жилого комплекса, что повлечет увеличение транспортного потока.

Запланирована также реконструкция расположенной рядом с Макаенка улицы Парниковой. Сейчас ведется проектирование, начало работ намечено на 2019 год.

— Обновление двух этих улиц решит многие транспортные проблемы, возникающие в прилегающих кварталах сегодня, — отметил Косовец. — А в ходе освоения бывшей территории «Беларусьфильма» за съемочными корпусами, где находилась автобаза, запланировано и создание удобного проезда к городской поликлинике спецмедосмотров.

 
Теги: Минск
 
 
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