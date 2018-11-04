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БАТЭ стал 15-кратным чемпионом Беларуси
БАТЭ в воскресенье дома победил "Неман" в матче 27-го тура чемпионата страны — 1:0, сообщает
Единственный мяч забил Евгений Березкин.
Борисовчане с 69 очками стали 15-кратными чемпионами Беларуси, титул для клуба — 13-й кряду.
Для главного тренера БАТЭ Алексея Баги это первое чемпионство. Напомним, у руля борисовчан сезон начинал Олег Дулуб.
В "золотом" матче БАТЭ устраивала ничья.
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БАТЭ в воскресенье дома победил "Неман" в матче 27-го тура чемпионата страны — 1:0, сообщает "Прессбол". Единственный мяч забил Евгений Березкин. Борисовчане с 69 очками...
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