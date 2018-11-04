Почему белорусы продают почти новые Geely Atlas и Emgrand X7?

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Традиционно единого мнения на просторах интернета нет: кто-то осторожно называет китайский кроссовер неплохим, кто-то настроен исключительно скептически, агитируя в сторону свежих иномарок из США и Европы. Тем не менее количество «Джили» на дорогах страны растет, а статистика показывает, что наличие льготных кредитов способно «притупить» страхи и Geely Atlas медленно, но верно приближается к званию самого продаваемого авто в Беларуси. Большие надежды возлагают и на «младшенького» — Emgrand X7, на который также фиксируют спрос в банках, выдающих кредиты.Все «Атласы» в нашем каталоге датированы 2018-м годом выпуска, а цены на них варьируются от 35 000 до 37 600 рублей (в перерасчете 16 580–19 000 у.е.). Сразу же наше внимание привлек кроссовер, который был выигран в рекламной игре. Обычно «дареному коню в зубы не смотрят». Так чем же не угодила новенькая машина?Как оказалось, счастливый обладатель приза даже не стал оформлять автомобиль: «Есть только талон купли-продажи, ну и, естественно, все документы на машину. Пускай ставит на учет уже будущий владелец. Я проехал на нем всего 360 км, и на трассе расход был 8,1 л/100 км, по городу — 9,3 литра».На прямой вопрос, почему же кроссовер продается, продавец без утайки ответил, что в семье уже есть автомобиль: «У меня настоящий внедорожник с двумя ведущими мостами. На нем можно выбираться далеко за город, а у этого "Атласа" только передний привод, на серьезное бездорожье выезжать на нем страшно. Да и поцарапать боюсь — новая машина, только из салона».Второй Atlas, с владельцем которого мы связались, также оказался призом в игре от популярной торговой сети, но, в отличие первого, уже оформлен в ГАИ. Хоть кроссовер практически не эксплуатировался, продавец поделился личным мнением: «Машина вполне нормальная. По дороге домой ничего не дребезжало, подвеска пусть и не очень мягкая, но ехать комфортно. Комплектация достаточно богатая. На борту светодиодные дневные ходовые огни, легкосплавные колесные диски, задние датчики парковки, кожаный многофункциональный руль, круиз-контроль, электронные помощники, интеллектуальный ключ дистанционного управления и другое».Как оказалось, какой бы марки ни был выигранный автомобиль, его ждала бы только быстрая продажа, так как приоритетной задачей для владельца на данный момент является улучшение жилищных условий.Эта же причина послужила решением продать свой совсем еще новый автомобиль и для другого белоруса. Правда, он сам осознанно покупал Atlas и успел отъездить на нем 7,5 тысяч км.— поведал нам продавец.— добавил мужчина.Далее мы заглянули в раздел паркетников Geely Emgrand X7. Здесь также представлены совсем «свежие» кроссоверы 2018 года выпуска. В цене за рестайлинговые модели владельцы практически единодушны: за машину просят от 32 700 до 33 600 рублей (15 500–15 900 у.е.). А вот кроссоверы 2017 года оценивают максимум в 26 000 рублей ($12 300).Среди стандартных объявлений с описанием авто выделялось одно с пометкой «история машины трогательная». Очень хотелось узнать, в чем же трогательность life story конкретно этого Geely, но, увы, связаться с продавцом не удалось. Пришлось обратить свой взор на Emgrand X7 с «обычной» судьбой, но также продающихся в статусе новых.Приглянувшийся нам кроссовер хоть и 2018 года, но оказался уже не на гарантии.пояснил хозяин. Практически в самом начале разговора он отметил, что готов скинуть 800 долларов, подчеркнув, что автомобиль новый и оформлен на него.— рассказал по телефону продавец. Долго расхваливать кроссовер владелец не стал, отметив, что была произведена дополнительная антикоррозийная обработка днища и никаких нареканий по машине нет. Причина продажи — мужчина присмотрел автомобиль с дизельным двигателем.А вот продавец еще одного Emgrand X7, но с пробегом всего 150 км, оказался более словоохотлив. Хозяин не преминул подчеркнуть богатую комплектацию своего авто, маленький пробег и наличие гарантии:На резонный вопрос, зачем же продавать такой замечательный автомобиль, владелец заявил, что его отец накануне покупки присмотрел себе большой чешский кроссовер и уже внес предоплату:В завершение разговора мужчина также отметил, что реальному покупателю готов уступить 400 у.е. от выставленной цены***Как видим, ничего необычного в причинах продажи, считай, новеньких Geely нам не удалось узнать. Да и мизерное количество машин в объявлениях говорит о том, что от новых машин белорусы не спешат избавляться. Логика людей понятная: как ни крути, а с новым автомобилем все же меньше проблем. Пусть он с китайской родословной, но собран в Беларуси, руками наших людей. Многим одно только это внушает оптимизм.