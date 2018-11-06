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На Лоевщине проходит месячник «Человек с белой тростью».

07.11.2018 — Разное | Лоевский край  
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На Лоевщине проходит месячник «Человек с белой тростью».Уважаемые жители Лоевского района, Госавтоинспекция сообщает, что на территории Гомельщины с 15 октября по 15 ноября проводится Республиканский месячник «Человек с белой тростью».
В рамках данной акции Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательнее и проявить участие к слепым согражданам, которым крайне нелегко приходится на улице. Автолюбителям необходимо соблюдать Правила дорожного движения и всегда помнить о том, что инвалиду намного сложнее ориентироваться на проезжей части. Не игнорируйте поднятую белую трость — жест, который символизирует, что дорогу будет переходить слабовидящий пешеход. Госавтоинспекторы так же напоминают, что согласно п. 119 Правил дорожного движения Республики Беларусь везде, в том числе и вне пешеходных переходов, водитель должен уступить дорогу пешеходу — инвалиду по зрению, подающему сигнал тростью белого цвета либо тростью с покрытием повышенной видимости, в том числе со световозвращающим элементом. Водитель должен быть готов снизить скорость движения или остановиться, чтобы исключить вероятность наезда на таких участников дорожного движения, а также детей и пешеходов с видимыми нарушениями опорно-двигательного аппарата. За невыполнение данного требования, согласно ч.6 статьи 18.14 Ко АП Республики Беларусь, предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере от 1 до 5 базовых величин.
А.В. Назаренко, начальник ОГАИ Лоевского РОВД.

 
 
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Уважаемые жители Лоевского района, Госавтоинспекция сообщает, что на территории Гомельщины с 15 октября по 15 ноября проводится Республиканский месячник «Человек...
 
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