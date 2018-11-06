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На Лоевщине проходит месячник «Человек с белой тростью».
07.11.2018 — Разное | Лоевский край
Уважаемые жители Лоевского района, Госавтоинспекция сообщает, что на территории Гомельщины с 15 октября по 15 ноября проводится Республиканский месячник «Человек с белой тростью».
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Уважаемые жители Лоевского района, Госавтоинспекция сообщает, что на территории Гомельщины с 15 октября по 15 ноября проводится Республиканский месячник «Человек...
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