С 13 ноября по некоторым дням отменяются поезда на Осиповичи

На жд-станции «Слуцк» сайту SlutskGorod сообщили об отмене некоторых поездов региональных линий эконом-класса.

С 13 ноября по вторникам, средам и четвергам отменяются поезда участке Слуцк-Осиповичи:

Осиповичи – Слуцк (отпр. из Осиповичей в 12.07, приб. в Слуцк в 14.29);

Солигорск – Осиповичи (отпр. из Слуцка в 17.25, прибытие в Осиповичи в 19.45).

Кроме этого, в связи с проведением ремонтных работ на один день, 13 ноября, отменяются поезда на участке Слуцк–Солигорск:

Слуцк – Солигорск (отправление из Слуцка в 6.02, приб. в Солигорск в 6.50);

Солигорск – Осиповичи (отправление из Солигорска в 7.12, прибытие в Слуцк в 7.58).

Справки по телефону 115 - единая информационная круглосуточная служба Белорусской железной дороги.



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