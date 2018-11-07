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С 13 ноября по некоторым дням отменяются поезда на Осиповичи
08.11.2018 — Разное | Слуцк Город
На жд-станции «Слуцк» сайту SlutskGorod сообщили об отмене некоторых поездов региональных линий эконом-класса.
С 13 ноября по вторникам, средам и четвергам отменяются поезда участке Слуцк-Осиповичи:
Кроме этого, в связи с проведением ремонтных работ на один день, 13 ноября, отменяются поезда на участке Слуцк–Солигорск:
Справки по телефону 115 - единая информационная круглосуточная служба Белорусской железной дороги.
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На жд-станции «Слуцк» сайту SlutskGorod сообщили об отмене некоторых поездов региональных линий эконом-класса. С 13 ноября по вторникам, средам и четвергам отменяются...
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