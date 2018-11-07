Ушел и не вернулся: куда исчезают люди?

Минская область. Крупский район. Деревня Дубровка. Здесь, в двухстах километрах от столицы, в июне этого года пропала пожилая женщина. Ольга Игнатьевна ушла из дома в пять часов утра, а уже в девять сын пропавшей обратился в отделение милиции. Начались поиски.

«Первоначально искали силами местного населения, добровольцев – кто откликнулся, силами сотрудников РОВД. Позже привлекли МЧС и внутренние войска. Отыскать человека не так легко. Даже при помощи квадрокоптера или вертолета. Эту бабушку мы искали и с вертолетов. К сожалению, безрезультатно. То, что она еще жива, – мы это уже исключаем полностью», – рассказывает сотрудник отделения уголовного розыска Крупского РОВД Иван Полюхович.

Местные жители рассказывают, что у пропавшей Ольги Игнатьевны иногда случались провалы в памяти. Сказывается возраст – на момент исчезновения женщине было 84 года.

«Очень хорошая женщина… очень… Она и работником хорошим была – в больнице врачом трудилась. Даже спасла меня когда-то – маленькая я тогда была, три годика мне было…», - говорит знакомая Ольги Тамара.

«Жалко женщину… Хорошая была… Но она уже уходила из дома не раз. Соберется и идет, как будто ей на работу надо. А если кого встретит, то ее домой отправят. Но в этот раз она, видно, никого не встретила», - качает головой соседка Валентина.

«Я думаю, что вряд ли ее найдут – столько времени прошло… Поиски ничего не дадут», – рассуждает Геннадий.

Казалось бы, бесследно исчезнуть в сельской местности, где все друг друга знают, невозможно. Но женщина как в воду канула. Поиск осложняется тем, что в районе много лесных массивов и заболоченных территорий. А еще местные говорят: в лесах неоднократно видели медведя.







«У меня муж недавно по грибы ходил – буквально дня четыре назад. А когда домой вернулся, он мне и говорит: «А я ж медведя слышал – ревел. Даже дерево уже искал, чтобы взобраться», – рассказывает Тамара. – А до этого у нас разговоры ходили, что где-то там дальше – не у нас – нашли какую-то женщину. Обглоданную. Только по одежде и узнали. И мужчину тоже как-то искали – пропал. До сих пор не нашли».

Потеряться в лесу – очень просто. Каждый год в сезон ягод и грибов количество пропавших без вести увеличивается. Но если случилась беда, главная задача потерявшегося – выжить любой ценой и дождаться спасателей.

«Даже в сыром лесу всегда можно найти для розжига костра сухие ветки, которые быстро воспламенятся даже с одной спички, если они есть в наличии. Например, еловые ветки, без иглицы. Первый показатель сухости – хруст. Такая ветка и ломаться будет легко», - объясняет эксперт по выживанию Андрей Бойко.







Дым от костра поможет спасателям быстрее определить местонахождение человека. Но что делать, если спичек нет? Добывать огонь трутом долго и не факт, что получится. «Если день солнечный, то можно использовать бутылку, либо банку с водой. Такую емкость даже в лесу найти можно и применить по аналогии с линзой», – говорит эксперт.

Советы заблудившимся в лесу

Продержаться какое-то время помогут грибы и ягоды. Вопрос с водой тоже можно решить. Главное – отыскать лужу, болото или ручей. Однако воду необходимо профильтровать. Для этого подойдет любая ткань – носок, брюки, майка. «Прогнать» жидкость следует через обычный песок и ткань, сложенную в несколько слоев. В качестве фильтра можно использовать даже мох.

Отправляясь в лес, возьмите с собой хотя бы минимальный комплект необходимых вещей. Например, коробок спичек в защищенной от сырости упаковке, нож, компас. Или скачайте на мобильный телефон приложение, которое поможет определить геолокацию.

Определять стороны света по мху на деревьях не стоит. Впрочем, эта рекомендация больше актуальна для Беларуси и некоторых регионов России и Украины. Эксперты утверждают: с учетом изменения климата мох может расти не только на северной стороне ствола, поэтому определять направление лучше по солнцу.

Хорошим ориентиром в лесу всегда служат реки и ручьи. В большинстве случаев они впадают в более крупные водоемы, а там велик шанс встретить людей.

Обращайте внимание на линии электропередач – они тоже выведут к людям, а цифры на столбах помогут спасателям определить квадрат, в котором вы находитесь.

«Даже если вы отправляетесь в знакомые места, все равно осмотритесь – отметьте ориентиры, по которым в случае форс-мажора можно будет найти выход. Когда глаза опущены в землю, теряется ориентация. Вам кажется, что вы идете прямо, но человеческий мозг устроен так, что человек всегда ходит по кругу. Если вы поняли, что заблудились, сразу звоните в МЧС. Не родственникам и друзьям, а в МЧС! Потому что родня начнет вам трезвонить и «посадит» ваш телефон», – говорит Андрей Бойко.







К коллегам из МЧС правоохранители обращаются нередко – на расчетах спасателей установлены специальные громкоговорящие устройства, и потерявшийся человек сможет выйти на их звук.

«МЧС-авиация предоставляет нам вертолеты для обследования местности с воздуха. И уже в этом году есть случаи успешного взаимодействия – мы находили без вести пропавших. Так, в Витебской области спасли бабушку, которая практически десять дней одна провела в лесу», - говорит начальник отдела организации розыскной работы главного управления уголовного розыска МВД Беларуси Дмитрий Крюков.

Помимо МЧС и военнослужащих внутренних войск, в поисковых операциях нередко участвуют специалисты Министерства обороны, сотрудники лесхозов и ОСВОДа. Свой вклад вносят и ученые: в научно-производственном центре Национальной академии наук Беларуси уже несколько лет разрабатывается линейка беспилотников «Бусел». С 2012-го года эти аппараты используются для поиска людей.

«Бусел-М50». Может улетать на расстояние до 70 км и набирать высоту до 300 метров. На своем борту имеет сменную целевую нагрузку, которая работает в оптическом и инфракрасном диапазонах. Т.е. реагирует на тепло», – рассказывает заместитель директора НПЦ Александр Щавлев.







Такой беспилотник работает на аккумуляторах и может находиться в воздухе до двух с половиной часов. Полученная аппаратом информация передается на наземный пункт управления в режиме реального времени. Для работы на более удаленных расстояниях и с большей продолжительностью разработана еще одна линейка беспилотников – «Буревестник». Аппарат оснащен более совершенной оптической системой – она позволяет видеть объект в телевизионном и в инфракрасном диапазонах одновременно. Аппарат может находиться в воздухе шесть часов. Планируется, что до конца этого года беспилотник передадут для эксплуатации в МЧС.







«А это – наша последняя разработка. Макет летательного аппарата, который будет использоваться в качестве как пилотируемого, так и беспилотного для доставки грузов в 100-150 кг. Если человека обнаружили в труднодоступном районе, то с помощью этой машины можно доставить ему теплые вещи, палатку, продукты питания, надувную лодку. И человек сможет дождаться помощи», – отмечают в НПЦ академии наук.

Что делать, если близкий человек пропал?

Ежегодно в органы внутренних дел поступает порядка семи тысяч заявлений об исчезновении граждан Республики Беларусь. В большинстве случаев в течение первых десяти суток сотрудникам уголовного розыска удается установить их местонахождение. Если по истечении этого времени человека не находят, возбуждается уголовное дело и заводится розыскное, а разыскиваемое лицо переходит в категорию без вести пропавших. Таких в Беларуси сегодня – 2635 человек.

Об исчезновении человека в правоохранительные органы нужно сообщать незамедлительно – цена промедления может оказаться слишком высокой. Впрочем, в обществе до сих пор бытует мнение, что заявление примут лишь спустя трое суток.

«Таких временных рамок уже давно не существует. Хоть с первой минуты подачи заявления незамедлительно начинается проведение необходимых оперативно-поисковых мероприятий и определенных следственных действий», – утверждает Дмитрий Крюков.





Потеря памяти, конфликты на бытовой почве, бегство от долгов. В МВД отмечают: причины, по которым исчезают люди, самые разные – человек может стать жертвой преступления, попасть в секту или в рабство. Или же уехать из страны в поисках лучшей жизни и работы.

«Это, как правило, выехавшие в Российскую Федерацию – более чем в 95 % случаев. Люди, которые едут туда не по договорам трудоустройства и контрактам, а на свой страх и риск неофициально – устраиваться, например, на какие-то строительные объекты», – говорит Дмитрий Крюков.

Кто-то из разыскиваемых в ближнем зарубежье попадает в больницы, либо в места лишения свободы. А искать их начинают лишь спустя годы.

«Чаще всего судьбой дяди, брата, деда, тети озадачиваются тогда, когда у родственников возникают вопросы, касающиеся наследства или приватизации. Вот тогда начинается поток заявлений», – отмечают в МВД.

Их разыскивает Интерпол

Тех, кто пропал в дальнем зарубежье, ищут через Интерпол. Национальное Бюро в Республике Беларусь действует с 1993 года. Сегодня на территории иностранных государств через белорусское бюро разыскиваются около 400 без вести пропавших. За последние пять лет удалось установить местонахождение более 70 человек. География обширна: Норвегия, Польша, Германия, Австрия, Испания, Каймановы острова, Эквадор.

«Интерпол работает посредством частной виртуальной сети с зашифрованными данными, в рамках которой происходит безопасный обмен информацией между Национальным и Центральным бюро Интерпола. Когда эта информация поступает адресату, она расшифровывается. На каждого разыскиваемого оформляется розыскной циркуляр с желтым углом. На английском это называется «yellow notice». В документе – максимально полная информация о разыскиваемом. Указываются личные данные человека – год рождения, национальность, описание внешности, особые приметы», – рассказывает заместитель начальника отдела НЦБ Интерпола в Республике Беларусь Андрей Шкадинский.







К циркуляру прилагаются фотография, дактилоскопическая карта и генотип – либо самого пропавшего, либо его близких родственников.

«Во многих странах мира и в Генеральном секретариате Интерпола есть база данных генотипов. Когда мы загружаем генотип пропавшего без вести в базу данных или направляем по каналам Интерпола генотипы его близких родственников, они начинают сверяться. Сравнительная экспертиза происходит в автоматическом режиме», – говорит Шкадинский.

Впрочем, в белорусском бюро отмечают: в национальных законодательствах зарубежных государств существуют нюансы, которые существенно влияют на оперативность розыска.

«Есть случаи, когда отцы втайне от своих жен вывозят совместных детей за рубеж и там начинают скрываться. Правоохранительные органы тех государств устанавливают их местонахождение, беседуют с ними, но никаких мер по возвращению детей не предпринимают – таково местное законодательство многих стран. Тем более, если отец не лишен родительских прав. В этом случае вернуть ребенка практически невозможно», – констатирует сотрудник Интерпола.

На территории некоторых государств международный розыск без вести пропавших несовершеннолетних по каналам Интерпола не осуществляется вообще. Функции установления их местонахождения, защиты жизни и здоровья, а также репатриации осуществляют другие ведомства – например, Министерства юстиции. Что касается взрослых, по законодательству, например, Германии совершеннолетние имеют право сами определять место жительства, потому разыскивать их станут лишь при наличии фактов угрозы жизни и здоровью. По такой же схеме действует Министерство труда и пенсий Великобритании.







В Европейской Конвенции по правам человека есть статья под номером 8 – «Право на уважение частной и семейной жизни». Согласно ей, разыскиваемый вправе не давать согласия на сообщение каких-либо сведений о себе.

Например, в 2016 году на территории Австрии была установлена личность гражданина, который разыскивался с 2009-го года. Семь лет благополучно проживал на территории иностранного государства, но не хотел общаться со своими родственниками. В таких случаях родственникам сообщают лишь то, что человек жив и здоров, но местонахождения не называют.

Поиски продолжаются

Тем временем в деревню Дубровка прибыли военнослужащие внутренних войск. Здесь продолжаются поиски пропавшей несколько месяцев назад Ольги Линник.

«Сегодня мы будем искать ее уже в пятый раз. Истребована поквадратная карта – будем отрабатывать дальнейшие квадраты, – говорит сотрудник отделения уголовного розыска Крупского РОВД Иван Полюхович. – Если и эти поиски окажутся безрезультатными, подключим служебных собак, реагирующих на трупный запах».





Бойцы выгружаются из КАМАза, выстраиваются в шеренгу. Старший озвучивает приметы пропавшей женщины, во что была одета и отдает последние указания. Местность, которую прочесываю вместе с военнослужащими внутренних войск, – тяжелая: перепаханное когда-то и заросшее бурьяном поле. Буераки и колдобины. Густые посадки с заболоченными ямами. Идти очень сложно. Через полтора часа сигнал по рации: «Есть!».

Тело пропавшей нашли совсем недалеко от деревни – приблизительно в полутора километрах. Казалось, женщина просто прилегла, но больше не встала. Даже личные вещи были аккуратно развешены по сучкам деревьев.

«Все совпадает: фуфаечка ее эта – черная с бордовым, черные штаны, в которых она была, кофта, юбка, и вон черные ее сандалики. Сейчас мы будем ждать приезда следственно-оперативной группы. После заключения экспертов ее идентифицируют окончательно и дадут разрешение на захоронение», – говорит оперативник.







Каждый день в органы внутренних дел Беларуси поступает порядка двадцати заявлений об исчезновении людей. В этом случае важно знать простейший алгоритм действий, который позволит не упустить драгоценное время. Первое: обзвоните друзей, знакомых, родственников, соседей, коллег. Второе: сделайте звонок в бюро регистрации несчастных случаев. И третье: незамедлительно обратитесь в ОВД по месту жительства.