День второй: бизнес

3 ноября прошел второй поток конференции «Деловой интернет», посвященный бизнесу. Спектр тем, на которые высказывались спикеры, был необычайно широк. От новых экспортных стратегий до возможных сценариев будущего, от современных принципов найма и мотивации персонала до глубоко личных драйверов роста и источников энергии. На конференции выступили известные рестораторы, инвесторы, инноваторы, исследователи и даже кругосветный путешественник! Мы собрали для вас все основные тезисы и идеи, которыми спикеры конференции поделились с ее участниками.

Открывающее выступление сделал Александр Чекан, IT-предприниматель с огромным опытом, бывший генеральный директор TUT.BY и сооснователь стартапа Haxus. Его доклад был посвящен теме «Чему корпорации могут научиться у стартапов?» .





Итак, чему могут научиться зрелые компании у непонятных, молодых и дерзких стартапов? Зачем нужны инновации? Люди верят в них и платят за веру, надежду и мечту, считает Александр. Также люди готовы испытывать стресс и напряжение, постоянно переживать горечь поражения, как будто толкая на гору сизифов камень — ради возможности вывести на рынок новый продукт. Отличительными чертами стартапа являются амбициозное видение для глобального рынка, быстрое тестирование гипотез и эффективная «спецназовская» команда.





Как корпорация может планомерно внедрять у себя инновации, не переживая всех кошмаров, с которыми сталкивается стартап? Существует всего четыре стратегии роста, которые изучены более полувека назад: стратегия проникновения, развития продукта, развития рынка и диверсификации. В рамках внедрения инноваций корпорация должна выбрать набор осознанных стратегий. Их может быть несколько: создавать выделенную команду (стартап внутри корпорации) или поглощать внешние стартапы, заключать партнерство с университетами или акселераторами, создавать посольства инноваций в зарубежных хабах, инвестировать в стартапы через собственный фонд.

Руководитель проекта Robatz Network Али Криницкий своим докладом «Ройбот. Новая парадигма будущего производства, жизни, человечества» ненадолго окунул нас в атмосферу «Черного зеркала» и «Видоизмененного углерода».

Привычное видение роботов как антропоморфных помощников или промышленных установок должно измениться, считает Али Криницкий. На смену этой парадигме приходит рой — совокупность относительно простых роботов, способных вместе выполнять сложные функции. Для начала конструкторам предстоит поучиться у живой природы. Так, например, термиты используют простые алгоритмы синхронизации для того, чтобы создавать свои сложные инженерные сооружения, и алгоритмы поиска кратчайшего пути, чтобы максимально эффективно использовать энергию. Другие принципы природных роев, которые могут пригодиться конструкторам: децентрализованность, простота отдельных элементов, локальная коммуникация и самоорганизация.





Роевые системы демонстрируют свойства, которые недоступны отдельным элементам: адаптируемость, устойчивость, масштабируемость и большую эффективность. Но где уже сейчас можно применять ройботов? В первую очередь это сельское хозяйство (рой дронов или наземных роботов может уничтожать сорняки), беспилотные автомобили, а в будущем — защита Земли от космического мусора.

С небес на землю спустил слушателей партнер AMZ Crew Витаутас Воробьёвас с практическим докладом «Amazon.com как экспортный канал для белорусского бизнеса» .

Беларусь (и Восточная Европа в целом) занимает очень удобное положение на карте покупательской способности: она низкая. Но почему это хорошо? Уровень цен и стоимость производства в Восточной Европе тоже значительно ниже, чем на Западе и в США. Дополнительно Витаутас выделил такой условный параметр, как «коэффициент наглости», который в Восточной Европе выше раз в десять, чем в Западной. Благодаря этому «коэффициенту» именно Восточная Европа становится источником так называемых продуктов-дизрапторов, «нарушителей спокойствия» и драйверов инноваций. Совокупность этих факторов позволяет сделать простой вывод: производить хорошо на Востоке, продавать — на Западе.





Казалось бы, причем тут Amazon? Этот американский сервис «закрывает» целые торговые городки, ломает бизнес дистрибуторов прямыми продажами и постепенно вытесняет в США все остальные поисковые системы, когда речь идет о товарах (49,1% потребителей ищут товары на Amazon, в то время как доля Google в товарном поиске — 35,5%). Сложно найти более подходящий маркетплейс для высокомаржинальной торговли.

Как разместить свой товар на Amazon? Вначале нужно решить, как вы будете отправлять заказы — сами или через систему складов Amazon. Второй вариант предпочтительнее, если у вас есть объемы, а покупатели не готовы ждать, пока вы отгрузите товары сами. Для размещения товаров также придется инкорпорироваться (не менее 25% компании должно принадлежать гражданину США в случае с американским Amazon, для ЕС достаточно иметь юридическое лицо на территории Евросоюза).

Витаутас показал несколько успешных товарных кейсов из практики: мед, орех румынского производства, сонар для рыбаков, лен и текстиль, зубная паста и даже фальшивые бороды. Во всех случаях важным элементом продаж была поисковая оптимизация описания, использование «любимых» утверждений об органическом происхождении продукции, а также постепенное повышение цен. Первые партии, возможно, вам придется продавать даже в минус: такова цена раскрутки и видимости.

«О сложностях найма и оценки персонала. О блокчейне и смарт-контрактах в НR. О персональном ICO» — так звучало название доклада независимой HR-экспертки Амины Идиговой.

Большинство концепций работы с персоналом, которые озвучивала Амина, новые для белорусского рынка. Взять хотя бы способы оценки. Только 7% психологических и 12% профессиональных метрик предсказывают производительность, в то время как именно личностное и профессиональное тестирование до сих пользуются популярностью. Какие новые методики оценки существуют? Например, на рынке есть десятки стартапов, которые используют для профессионального скоринга ИИ. Скажем, продуктом Scoutible является видеоигра, которая измеряет когнитивные и личностные особенности человека всего за 20 минут геймплея. И эта игра способна предсказать будущую успешность сотрудника лучше, чем интервью по компетенциям, психометрические тесты или экспертная оценка.

Не менее важно оценивать персонал и внутри их жизненного цикла в компании, для чего современные HR предлагают бесшовный ассесмент (комплексное тестирование и оценка сотрудников — прим. TUT.BY) в режиме реального времени, основанный на огромном количестве метрик. Применение умного анализа больших данных в рамках такого ассесмента позволяет перейти к предсказательной аналитике, создавать системы вовлечения персонала и принимать решения на основе данных, а не субъективных оценок.





Почему это важно? Замены сотрудников на руководящих или ключевых позициях могут обходиться компании до двух годовых доходов этого сотрудника, но даже для низкоквалифицированного персонала эта цифра внушительна — 16−28% от зарплаты сотрудника за год. Причем истинный масштаб затрат зачастую скрыт от владельцев бизнеса, будучи равномерно «размазан» по различным статьям расходов. Тем не менее, Амина озвучила внушительную цифру: найм и удержание сотрудника в среднестатистической ИТ-компании стоит 6−8 тысяч долларов в год, что приводит к годовому расходу в миллион долларов для компаний с персоналом из 125 человек. И это именно HR-бюджет, никак не связанный с фондом оплаты труда.

Как еще можно снизить затраты компании, помимо цифровой трансформации HR-подразделения? На помощь приходит глобальный тренд «гигномики» (от gig economy — экономики гибкого найма). При помощи «уберизации» найма, работая по проектной системе с внештатным контрактором, можно сэкономить до 35−40% HR-бюджета.





Все врут. И это не только слоган сериала «Доктор Хаус», но и суровая правда жизни. Врут и наемные работники (примерно в 75% резюме), и работодатели. Как сделать этот рынок прозрачным и честным? Возможно, ответ кроется в технологии распределенного реестра, известной в течение десятилетий, но всерьез ставшей популярной только с 2009 года, когда родился биткоин. На блокчейне можно записать и все объективные достижения соискателя, и весь процесс его взаимодействия с работодателем, а «переписать» эту историю будет слишком дорого для большинства участников рынка. Блокчейн в HR сейчас предлагают 23 различных стартапа.

Продолжая тему «Каждая компания немного медиа», с кейсом приложения FLO выступила Анна Клепчукова, заместитель директора по маркетингу и науке FloHealth.

FLO — это популярный женский календарь, стартап с миссией в области здоровья, получивший 12 млн долл. инвестиций в раунде «А» при общей оценке в 200 млн. Месячная активная аудитория приложения составляет 22 млн пользователей, база установок прирастает на 4,5 млн каждый месяц, а само приложение стабильно удерживает первую строчку рейтинга загрузок в категории «здоровье и фитнес» магазина приложений Apple.





Анна рассказала о том, как FLO решили внедрить платный контент в свою бизнес-модель. Вторая часть монетизации — это размещение спонсорских материалов в ленте приложения. Премиальный контент отличается от бесплатного объемом и глубиной проработки тем, кроме того, FLO предоставляет пользователям опросники, викторины, видеоконтент и даже чат-ботов. С помощью контента приложение не только монетизируется, но и выполняет свою миссию — давать пользователям в доступной форме объективную информацию о здоровье, образовывать.





Благодаря качеству контента FLO может похвастать как высоким показателем вовлеченности (более 60% пользовательниц не только отмечают свои месячные в календаре, но и просматривают ленту), так и удержания (более 50% на трехмесячном интервале).

Александр Гаврилов и Мария Галан Иданьес, директор по информационным технологиям и операционный директор сети рестомаркетов OBED-BUFET, рассказали о цифровизации своего бизнеса в докладе «ИТ-решения в традиционном бизнесе. Кейс сети рестомаркетов OBED-BUFET» .





Рестормаркет OBED-BUFET имеет уникальное позиционирование: это ресторан и магазин в одном пространстве, где можно купить практически все, что видит посетитель — от продуктов до мебели (по крайней мере сотрудники могут подсказать, где взять такой же стул или стол). Сеть имеет проходимость более 6 тыс. человек в день, что порождает проблему очередей. Большое количество позиций и блюд вызывает ошибки кассиров, а время ожидания готового блюда необходимо сократить.

В качестве решения в OBED-BUFET применяют RFID-метки на подносах, которые считываются на кассовых станциях и точках приготовления блюд. Соответствующие модификации потребовалось внести и в ПО для учета R-Keeper.

Еще одним важным ИТ-решением, которое внедрил у себя рестомаркет, стала комплексная система учета посетителей. В нее входят и ИК-счетчики, и даже анализатор Wi-Fi и радиодиапазона. Полученная информация используется при оценке эффективности изменений и в последующем планировании.





Наконец, в OBED-BUFET применили оригинальный способ привлечь дополнительную аудиторию, а именно посетителей с детьми. Если в большинстве заведений для родителей с детьми доступна лишь небольшая территория рядом с детской комнатой, откуда можно наблюдать за своими отпрысками, то в рестомаркете реализована система видеонаблюдения на девайсе родителей. Для этого была создана открытая Wi-Fi-сеть, которая при подключении перенаправляет пользователя на страницу с видеопотоком с камер. Посетителей с детьми стало больше, а архив видеозаписей позволяет решать проблемные ситуации.

О технологиях будущего в мире моды и дизайна рассказывал CEO ELSE Corp. Андрей Голуб. Это был очень ожидаемый доклад, ведь Андрей представил публике часть тезисов, с которыми в январе 2019 года выступит на конференции CES в Лас-Вегасе!





Попробуем и мы предложить выжимку из объемного выступления Андрея.

Индустрия моды давно и прочно попала в зависимость от сезонности и скидок. По стартовой цене продается очень небольшой процент оригинальной продукции. Как следствие, часть брендов даже вынуждена уничтожать выпущенные коллекции.

Чтобы выжить, индустрии необходимо сокращение циклов выведения продукции на рынок с месяцев до дней.

3D-Fashion станет основой цифровой трансформации, поскольку подразумевает как бесконечный инвентарь, так и бесконечную кастомизацию.

VR решает проблему покупателей, которые не могут приобрести товар без примерки.

Цепочка поставщиков будет максимально сокращена, цель — direct to customer, то есть с завода — прямо в руки потребителю.

Массовая кастомизация — не нонсенс, а будущее индустрии. Товар должен быть персонализированным, своего рода «перламутровые пуговицы» в масштабах промышленного производства.

Искусственный интеллект позволит решить проблемы «вкуса», создавая идеальные комбинации и выполняя работу стилистов; в ELSE используют технологии ИИ IBM Watson.

Конечная цель применения ИИ -- создание сегментации аудитории вплоть до отдельных клиентов.

Модель подписки отлично ложится на модную индустрию: фешн «из коробки» закрывает потребности массового рынка.

Нейронные сети уже сейчас применяются New Balance для дизайна обувной подошвы на основе данных, полученных с датчиков давления.





Тем, кто всерьез заинтересовался идеями Андрея, мы предлагаем немного подождать: вскоре свет увидит его книга «Искусственный интеллект для моды». В ней будут рассмотрены все основные концепции последней индустриальной революции, рассказано о применении облачных вычислений и машинного обучения в такой, казалось бы, «неинформатизируемой» области, как мода и дизайн.





Власть всегда будет сильнее бизнеса

Последние два доклада подарили публике вдохновение. Ведь они были посвящены не конкретным бизнес-кейсам, а жизненной философии, источникам энергии и мотивации двух очень сильных предпринимателей. Олег Хусаенов, CEO «Зубр Капитал», для белорусов не нуждается в представлении. Завсегдатай верхних строчек топов самых влиятельных бизнесменов страны рассказал о том, что помогает ему идти к цели .





Олег родился в Казахстане, а бизнес вел по всему СНГ, но последний отрезок жизни плотно связывает с Беларусью. Именно создание фонда прямых инвестиций стало для него своего рода вызовом, проектом, который «невозможно реализовать в наших условиях», по мнению многих его коллег. Тем не менее фонд успешно функционирует, и всех, безусловно, интересует, как Олег справлялся со сложностями, не зацикливался на потерях и формировал вокруг себя сильную команду.

Мотивация бизнесмена базируется на четырех простых принципах: делать любимое дело, уметь отдыхать, ставить промежуточные цели и KPI и создавать проекты внутри работы. Принципы, благодаря которым большинство начинаний Олега оказывались успешными, также достаточно просты: это уникальность продукта, наличие на рынке «попутного ветра» (очевидные тренды), команда и лидер, способный ее вести, а также построение эффективных коммуникаций.





Источником энергии для своего 12-часового рабочего дня бизнесмен назвал правильное планирование и умение «плыть в потоке», поймав свой ритм. В ходе планирования Олег составляет календарь на год, намечает важные вехи, заранее выбирает время для отпусков (не менее четырех) и обязательно выделяет время для себя, семьи и друзей. Энергию важно не только получать, но и грамотно расходовать, а нет ничего более энергозатратного, чем плыть «против течения». Власть всегда будет сильнее бизнеса, считает Олег, поэтому в его бизнесе нет места политике. Будучи кандидатом в мастера спорта и главой Минской городской организации ОО «Белорусская федерация гребли», предприниматель позволил себе еще одну «гребную» аллегорию: «Важно уметь отдыхать между гребками, чтобы доплыть последние метры дистанции».

Основатель группы компаний «А-100» и первый белорусский кругосветный путешественник на легкомоторном самолете Александр Центер в выступлении «Энергия для бизнеса» говорил о балансе бизнеса и хобби, своих источниках энергии и, конечно же, рассказал много интересных историй из своего путешествия.





С 18 августа по 15 сентября 2018 года Александр с напарником Андреем Борисевичем преодолели на легком одномоторном винтовом самолете Cessna 182T кругосветную дистанцию, совершив около 40 посадок. «Видеть цель, верить в команду, не видеть препятствий!» — так описывает Александр главные источники энергии как для путешествия, так и для бизнеса.

Без команды, людей и связей ни проект кругосветки, ни любое бизнес-начинание невозможно было бы осуществить. Александр отдельно отметил усилия Екатерины Шатерник (девушка поддерживала бизнесмена в зале), которая координировала перелеты с земли.

«Надо общаться с миром и учиться», — говорит предприниматель о том, что внес опыт путешествия в его видение бизнеса. «Мы повторяли лучший опыт других людей, ведь до нас вокруг света летало очень много команд, только белорусской пока не было».





Ссылки на все презентации спикеров вы можете найти в официальной программе на сайте конференции.