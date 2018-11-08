ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Домановичах Калинковичского района прошли траурный митинг и церемония перезахоронения останков 44 воинов Советской Армии

09.11.2018 — Разное | Калiнкавiцкiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

В Домановичах Калинковичского района прошли траурный митинг и церемония перезахоронения останков 44 воинов Советской Армии

8 ноября в рамках районных мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения Калинковичского района от немецко-фашистских захватчиков, в агрогородке Домановичи состоялось торжественное перезахоронение останков 44 воинов Советской Армии, которые погибли в годы Великой Отечественной войны.


В Домановичах Калинковичского района прошли траурный митинг и церемония перезахоронения останков 44 воинов Советской Армии

Летом нынешнего года во время поисковых работ в лесном массиве рядом с деревнями Давыдовичи и Вязовица Калинковичского района специалисты 52-го ОСПБ  совместно с членами Калинковичско-Мозырского военно-исторического клуба «Поиск» подняли останки погибших воинов. Четверо из них были идентифицированы как офицеры. Также найден дюралевый портсигар с надписью: «Центральный фронт, 10.1943. Антоненко И.Т.». Позже поисковики установили, что это младший сержант 237 СП 69 СД Антоненко Иван Трофимович, 1901 года рождения, который в октябре 1943 года за форсирование Днепра был отмечен медалью «За отвагу».


В Домановичах Калинковичского района прошли траурный митинг и церемония перезахоронения останков 44 воинов Советской Армии

В ходе работ поисковик Андрей Емельяненко нашел боевую награду – орден Александра Невского. По номеру ордена установили погибшего офицера, который получил награду. Им оказался командир минометной роты 237-го СП 69-й Севской СД старший лейтенант Иван Степанович Викторенко, 1923 года рождения, член ВЛКСМ, уроженец села Ольгинка Тонкерейского района Северо-Казахстанской области. В Красной Армии он с июля 1941 года, в Великой Отечественной войне – с 1 апреля 1942 года.


В Домановичах Калинковичского района прошли траурный митинг и церемония перезахоронения останков 44 воинов Советской Армии

Благодаря розыскам поисковики нашли племянника погибшего офицера – полковника ВВС России, космонавта 1-го класса, летчика-испытателя, Героя Советского Союза Александра Степановича Викторенко. Орден дяди министр обороны страны Андрей Равков вручил ему во время Международного конгресса космонавтов, который проходил в Минске в середине сентября нынешнего года. И уже тогда Александр Викторенко принял решение, что орден должен остаться там, где упокоился прах его дяди.


В Домановичах Калинковичского района прошли траурный митинг и церемония перезахоронения останков 44 воинов Советской Армии

Об этом наша газета подробно рассказала в №127 от 6 ноября текущего года. И вот Александр Викторенко вместе с супругой Галиной Петровной, заслуженным учителем Казахстана, специально прибыли на церемонию перезахоронения.


В Домановичах Калинковичского района прошли траурный митинг и церемония перезахоронения останков 44 воинов Советской Армии

В траурном мероприятии участвовали глава Калинковичского района Сергей Гвоздь, члены районного исполнительного комитета, начальник управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил Сергей Воронович, председатель Гомельского областного общественного объединения «Ніколі не забудзем»  Николай Басенков, ветераны Великой Отечественной войны, представители трудовых коллективов и общественных объединений, учащаяся молодежь.


В Домановичах Калинковичского района прошли траурный митинг и церемония перезахоронения останков 44 воинов Советской Армии

Заупокойную литию по погибшим защитникам Родины совершил благочинный игумен Авксентий. По завершении траурной церемонии Александр Викторенко торжественно передал награду своего дяди, орден Александр Невского, председателю райисполкома Сергею Гвоздю на вечное хранение в Калинковичский краеведческий музей, где должна быть создана экспозиция, посвященная воинам-освободителям 69 СД.

В Домановичах Калинковичского района прошли траурный митинг и церемония перезахоронения останков 44 воинов Советской Армии

Затем гостей проводили на место гибели старшего лейтенанта Ивана Викторенко и его однополчан, откуда они взяли горсть земли, чтобы отвезти на малую родину. Здесь же членам военно-исторического клуба «Поиск» Николай Басенков вручил удостоверения областного общественного объединения «Ніколі не забудзем». Глава района Сергей Гвоздь отметил важность и значимость той работы, которую проводят поисковики, со своей стороны обещал поддержку в их благородном деле, воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма и верности исторической правде.


В Домановичах Калинковичского района прошли траурный митинг и церемония перезахоронения останков 44 воинов Советской Армии


В Домановичах Калинковичского района прошли траурный митинг и церемония перезахоронения останков 44 воинов Советской Армии


В Домановичах Калинковичского района прошли траурный митинг и церемония перезахоронения останков 44 воинов Советской Армии


В Домановичах Калинковичского района прошли траурный митинг и церемония перезахоронения останков 44 воинов Советской Армии


В Домановичах Калинковичского района прошли траурный митинг и церемония перезахоронения останков 44 воинов Советской Армии


В Домановичах Калинковичского района прошли траурный митинг и церемония перезахоронения останков 44 воинов Советской Армии


В Домановичах Калинковичского района прошли траурный митинг и церемония перезахоронения останков 44 воинов Советской Армии


В Домановичах Калинковичского района прошли траурный митинг и церемония перезахоронения останков 44 воинов Советской Армии


В Домановичах Калинковичского района прошли траурный митинг и церемония перезахоронения останков 44 воинов Советской Армии


В Домановичах Калинковичского района прошли траурный митинг и церемония перезахоронения останков 44 воинов Советской Армии


В Домановичах Калинковичского района прошли траурный митинг и церемония перезахоронения останков 44 воинов Советской Армии

В Домановичах Калинковичского района прошли траурный митинг и церемония перезахоронения останков 44 воинов Советской Армии


В Домановичах Калинковичского района прошли траурный митинг и церемония перезахоронения останков 44 воинов Советской Армии


В Домановичах Калинковичского района прошли траурный митинг и церемония перезахоронения останков 44 воинов Советской Армии


В Домановичах Калинковичского района прошли траурный митинг и церемония перезахоронения останков 44 воинов Советской Армии


В Домановичах Калинковичского района прошли траурный митинг и церемония перезахоронения останков 44 воинов Советской Армии


В Домановичах Калинковичского района прошли траурный митинг и церемония перезахоронения останков 44 воинов Советской Армии


В Домановичах Калинковичского района прошли траурный митинг и церемония перезахоронения останков 44 воинов Советской Армии

Александр Веко.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
8 ноября в рамках районных мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения Калинковичского района от немецко-фашистских захватчиков, в агрогородке Домановичи...
 
Новости дня
Новости разные
 
Проектная декларация на строительство объекта «Многоквартирный жилой дом по ул. Шевелева в г.п. Лоев».
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.11.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика