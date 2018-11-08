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«Мне писали: «Морда жидовская, куда ты лезешь? Едь в Израиль и живи там». Интервью с Израилевичем до его ареста
Бизнесмен Аркадий Израилевич считает, что оказался втянут в ряд скандальных историй «из-за обостренного чувства справедливости». Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу
Большая часть беседы была посвящена скандалу вокруг строительства ресторана «Поедем поедим» в Куропатах. Аркадий Израилевич еще раз опроверг свою причастность к владению этим заведением. Среди бенефициаров этого проекта он назвал «двух американцев, пару россиян». «Леонид Зайдес — не единоличный хозяин. Он им управляет», — уточнил Израилевич, признав лишь, что все это его друзья.
Он в очередной раз заявил, что не видит ничего предосудительного в строительстве ресторана «Поедем поедим» рядом с мемориальным комплексом «Куропаты». «Почему никто не пикетировал, когда строили [отель] „Хилтон“ возле мемориала „Яма“? Почему проливать бензин на „кости“ можно, а кушать на „костях“ нельзя?» — задался он вопросами, имея в виду построенную недалеко от Куропат АЗС.
Бизнесмен еще раз повторил, что конфликт можно быстро уладить, «направив [на переговоры] договороспособных людей и сделав там туристическую точку».
Аркадий Израилевич считает, что влип в череду скандалов «из-за обостренного чувства справедливости». «Мама говорила, язык мой — враг мой», — отметил он и признался, что «состояние войны ближе, чем состояние мира». «Если есть возможность повоевать за законные права, то я всегда воюю», — сказал бизнесмен. «Я не собираюсь делать политическую карьеру. Не собираюсь тянуть за собой электорат. Если я не прав, то подойду и извинюсь», — пояснил Израилевич.
Он сожалеет, что впервые за долгие годы столкнулся в Беларуси «с безумным бытовым антисемитизмом». «Когда я пытался в соцсетях, в чатах отстоять свою точку зрения, то на второй реплике писали, мол, „морда жидовская, куда лезешь, езжай в свой Израиль“», — отметил он.
Бизнесмен рассказывал, что сталкивался с антисемитизмом в самом начале жизни. В детстве он был «слабеньким еврейским мальчиком, который с 3 лет ходил в очках». «Мало того что фамилия, так еще и очки. Дети обзывались. Дрался минимум два раза в неделю. И мне меняли очки. Когда у папы спрашивали: „Как учится сын?“, — он говорил: „Одна четверка“. Все думали, остальные — пятерки, но у меня там были тройки. Школу же закончил [почти на отлично] с одной четверкой по белорусскому языку», — сказал он.
На протяжении всей жизни предприниматель «постоянно занимался боевыми искусствами». Сейчас «дважды в неделю дерется в ринге».
Бизнесмен сказал, что «первый миллион» заработал «в лихие девяностые», когда у него были ночные магазины и заправки.
Сейчас Аркадий Израилевич является совладельцем группы компаний ИВ, которая построила ряд бизнес-центров и жилых домов в Минске. Бизнесмен также занимался торговлей нефтепродуктами. Имеет долю в асфальтобетонном заводе в Минске.
Израилевич сказал, что у него нет проекта-мечты, который бы он хотел построить в Минске. «Когда я начинаю какой-то проект и даю задание проектировщикам, то первое, о чем прошу, — не строить памятник ни мне, ни себе за мои деньги. По итогу должна стоять прибыль. Мне неважно, из чего ее получу: торгово-развлекательного комплекса, административного или жилого здания. Мне, наверное, стыдно, но мне все равно», — сказал Израилевич.
— Так вам стыдно или все равно? — уточнила ведущая Анастасия Баренцева.
— Конечно, все равно, — ответил бизнесмен.
«Что сейчас получается лучше всего? Наслаждаться жизнью сегодня. В хорошем значении этого слова. Нам в детстве долбили про светлое будущее. Но никто не знал, что будет завтра. Давайте жить сегодня», — сказал Израилевич, который летом женился на модели по имени Маргарита.
Напомним, информация о задержании Аркадия Израилевича появилась в СМИ поздно вечером 31 октября. Как сообщала «Наша нiва», его задержали за дачу взятки. Источник из окружения бизнесмена уверял TUT.BY, что никто взяток не давал, а была «чистая провокация». Сейчас бизнесмен находится в СИЗО КГБ, пресс-служба которого «не комментирует данную ситуацию».
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«Мне писали: «Морда жидовская, куда ты лезешь? Едь в Израиль и живи там». Интервью с Израилевичем до его ареста
Бизнесмен Аркадий Израилевич считает, что оказался втянут в ряд скандальных историй «из-за обостренного чувства справедливости». Об этом он рассказал в интервью...
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