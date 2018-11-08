﻿ «Мне писали: «Морда жидовская, куда ты лезешь? Едь в Израиль и живи там». Интервью с Израилевичем до его ареста. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Мне писали: «Морда жидовская, куда ты лезешь? Едь в Израиль и живи там». Интервью с Израилевичем до его ареста

09.11.2018 20:32 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Бизнесмен Аркадий Израилевич считает, что оказался втянут в ряд скандальных историй «из-за обостренного чувства справедливости». Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «Баренцева. Интервью». Видео было записано 17 октября, за две недели до задержания предпринимателя.

«Мне писали: «Морда жидовская, куда ты лезешь? Едь в Израиль и живи там». Интервью с Израилевичем до его ареста
Большая часть беседы была посвящена скандалу вокруг строительства ресторана «Поедем поедим» в Куропатах. Аркадий Израилевич еще раз опроверг свою причастность к владению этим заведением. Среди бенефициаров этого проекта он назвал «двух американцев, пару россиян». «Леонид Зайдес — не единоличный хозяин. Он им управляет», — уточнил Израилевич, признав лишь, что все это его друзья.

Он в очередной раз заявил, что не видит ничего предосудительного в строительстве ресторана «Поедем поедим» рядом с мемориальным комплексом «Куропаты». «Почему никто не пикетировал, когда строили [отель] „Хилтон“ возле мемориала „Яма“? Почему проливать бензин на „кости“ можно, а кушать на „костях“ нельзя?» — задался он вопросами, имея в виду построенную недалеко от Куропат АЗС.


Бизнесмен еще раз повторил, что конфликт можно быстро уладить, «направив [на переговоры] договороспособных людей и сделав там туристическую точку».

Аркадий Израилевич считает, что влип в череду скандалов «из-за обостренного чувства справедливости». «Мама говорила, язык мой — враг мой», — отметил он и признался, что «состояние войны ближе, чем состояние мира». «Если есть возможность повоевать за законные права, то я всегда воюю», — сказал бизнесмен. «Я не собираюсь делать политическую карьеру. Не собираюсь тянуть за собой электорат. Если я не прав, то подойду и извинюсь», — пояснил Израилевич.

Он сожалеет, что впервые за долгие годы столкнулся в Беларуси «с безумным бытовым антисемитизмом». «Когда я пытался в соцсетях, в чатах отстоять свою точку зрения, то на второй реплике писали, мол, „морда жидовская, куда лезешь, езжай в свой Израиль“», — отметил он.


Бизнесмен рассказывал, что сталкивался с антисемитизмом в самом начале жизни. В детстве он был «слабеньким еврейским мальчиком, который с 3 лет ходил в очках». «Мало того что фамилия, так еще и очки. Дети обзывались. Дрался минимум два раза в неделю. И мне меняли очки. Когда у папы спрашивали: „Как учится сын?“, — он говорил: „Одна четверка“. Все думали, остальные — пятерки, но у меня там были тройки. Школу же закончил [почти на отлично] с одной четверкой по белорусскому языку», — сказал он.

На протяжении всей жизни предприниматель «постоянно занимался боевыми искусствами». Сейчас «дважды в неделю дерется в ринге».

Бизнесмен сказал, что «первый миллион» заработал «в лихие девяностые», когда у него были ночные магазины и заправки.

Сейчас Аркадий Израилевич является совладельцем группы компаний ИВ, которая построила ряд бизнес-центров и жилых домов в Минске. Бизнесмен также занимался торговлей нефтепродуктами. Имеет долю в асфальтобетонном заводе в Минске.

Израилевич сказал, что у него нет проекта-мечты, который бы он хотел построить в Минске. «Когда я начинаю какой-то проект и даю задание проектировщикам, то первое, о чем прошу, — не строить памятник ни мне, ни себе за мои деньги. По итогу должна стоять прибыль. Мне неважно, из чего ее получу: торгово-развлекательного комплекса, административного или жилого здания. Мне, наверное, стыдно, но мне все равно», — сказал Израилевич.

— Так вам стыдно или все равно? — уточнила ведущая Анастасия Баренцева.

— Конечно, все равно, — ответил бизнесмен.

«Что сейчас получается лучше всего? Наслаждаться жизнью сегодня. В хорошем значении этого слова. Нам в детстве долбили про светлое будущее. Но никто не знал, что будет завтра. Давайте жить сегодня», — сказал Израилевич, который летом женился на модели по имени Маргарита.

Напомним, информация о задержании Аркадия Израилевича появилась в СМИ поздно вечером 31 октября. Как сообщала «Наша нiва», его задержали за дачу взятки. Источник из окружения бизнесмена уверял TUT.BY, что никто взяток не давал, а была «чистая провокация». Сейчас бизнесмен находится в СИЗО КГБ, пресс-служба которого «не комментирует данную ситуацию».

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бизнесмен Аркадий Израилевич считает, что оказался втянут в ряд скандальных историй «из-за обостренного чувства справедливости». Об этом он рассказал в интервью...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Нацаэропорту из-за тумана два дня задерживались рейсы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.11.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика