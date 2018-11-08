«Мне писали: «Морда жидовская, куда ты лезешь? Едь в Израиль и живи там». Интервью с Израилевичем до его ареста

Большая часть беседы была посвящена скандалу вокруг строительства ресторана «Поедем поедим» в Куропатах. Аркадий Израилевич еще раз опроверг свою причастность к владению этим заведением. Среди бенефициаров этого проекта он назвал «двух американцев, пару россиян». «Леонид Зайдес — не единоличный хозяин. Он им управляет», — уточнил Израилевич, признав лишь, что все это его друзья.





Он в очередной раз заявил, что не видит ничего предосудительного в строительстве ресторана «Поедем поедим» рядом с мемориальным комплексом «Куропаты». «Почему никто не пикетировал, когда строили [отель] „Хилтон“ возле мемориала „Яма“? Почему проливать бензин на „кости“ можно, а кушать на „костях“ нельзя?» — задался он вопросами, имея в виду построенную недалеко от Куропат АЗС.









Бизнесмен еще раз повторил, что конфликт можно быстро уладить, «направив [на переговоры] договороспособных людей и сделав там туристическую точку».





Аркадий Израилевич считает, что влип в череду скандалов «из-за обостренного чувства справедливости». «Мама говорила, язык мой — враг мой», — отметил он и признался, что «состояние войны ближе, чем состояние мира». «Если есть возможность повоевать за законные права, то я всегда воюю», — сказал бизнесмен. «Я не собираюсь делать политическую карьеру. Не собираюсь тянуть за собой электорат. Если я не прав, то подойду и извинюсь», — пояснил Израилевич.





Он сожалеет, что впервые за долгие годы столкнулся в Беларуси «с безумным бытовым антисемитизмом». «Когда я пытался в соцсетях, в чатах отстоять свою точку зрения, то на второй реплике писали, мол, „морда жидовская, куда лезешь, езжай в свой Израиль“», — отметил он.



