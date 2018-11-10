Машина всмятку: ДТП с участием Лещенко попало на видео



Фото: Facebook

В пятницу, 9 ноября, на Окружной дороге в Киеве произошло ДТП, участником которого стал народный депутат. В его припаркованный автомобиль Volkswagen влетел грузовик MAN.Кадры аварии Лещенко опубликовал в своем Facebook. Он подчеркнул, что его вины в ДТП нет.- написал нардеп.Лещенко подчеркнул, что в результате аварии он не пострадал, а вот с автомобилем «чуть хуже». На фотографиях, которые он опубликовал тут же, показана его сильно помятая машина, которая, вероятно, восстановлению уже не подлежит. Что касается грузовика, тот и вовсе перевернулся от столкновения.- написал нардеп.Лещенко отметил, что опубликовал кадры аварии, «чтобы снять все спекуляции» о том, что он якобы сам подстроил данное ДТП.