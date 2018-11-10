ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Машина всмятку: ДТП с участием Лещенко попало на видео

10.11.2018 23:30 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: Facebook
Народный депутат Украины Сергей Лещенко оказался участником аварии в момент, когда припарковал свой автомобиль у обочины.

В пятницу, 9 ноября, на Окружной дороге в Киеве произошло ДТП, участником которого стал народный депутат Сергей Лещенко. В его припаркованный автомобиль Volkswagen влетел грузовик MAN.

Кадры аварии Лещенко опубликовал в своем Facebook. Он подчеркнул, что его вины в ДТП нет.

«Я стоял на "аварийке". По словам патрульной полиции, которая прибыла на место происшествия, моей вины в случившемся нет», - написал нардеп.

Лещенко подчеркнул, что в результате аварии он не пострадал, а вот с автомобилем «чуть хуже». На фотографиях, которые он опубликовал тут же, показана его сильно помятая машина, которая, вероятно, восстановлению уже не подлежит. Что касается грузовика, тот и вовсе перевернулся от столкновения.

«Моя помощница, с которой мы ехали вместе, поехала в больницу с подозрением на возможное сотрясение мозга. Водитель грузовика, который в нас въехал, слава богу, тоже жив и здоров», - написал нардеп.

Лещенко отметил, что опубликовал кадры аварии, «чтобы снять все спекуляции» о том, что он якобы сам подстроил данное ДТП.

 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сергей Лещенко оказался участником аварии в момент, когда припарковал свой автомобиль у обочины.
 
Новости дня
Новости разные
 
СК внес ясность в вопрос с полиграфом для изнасилованной дознавательницы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.11.2018
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Полымя
Заря над Неманам

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика