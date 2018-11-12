Проект Полесского госуниверситета вышел в финал III Республиканского конкурса молодежных проектов

Проект Полесского госуниверситета «Мессенджер для образовательных учреждений» стал одним из финалистов III Республиканского конкурса молодежных проектов. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в пресс-службе компании МТС.



Полуфинал III Республиканского конкурса молодежных проектов «Информационные и мобильные технологии для образовательного процесса» прошел в Минске. На этом этапе свои идеи представили 30 команд из разных регионов Беларуси. В финал вышли 13 проектов.

Всего в оргкомитет конкурса было подано более 120 заявок от школьников и студентов. Обучающий комплекс по классической криптографии, электронное интерактивное пособие, мотивационный тренер, приложение для подготовки к ЦТ, система управления микроклиматом «Умный класс» — идеи участников касались самых разных сфер системы образования.

Экспертная группа, в состав которой вошли специалисты Министерства образования, МТС, beCloud, БГЭУ, местного социального фонда «Добра», оценивала работы по нескольким критериям. Учитывались актуальность, новизна идей, результативность, возможность использовать проект в учреждениях образования.

Следующим этапом конкурса станет работа с менторами. У ребят будет возможность проконсультироваться со специалистами и получить рекомендации, как усовершенствовать и продвинуть свой проект.

Итоги конкурса подведут 30 ноября на II Международной специализированной научно-технической выставке-форуме «Информационные технологии в образовании» ITE-2018. Выберут победителей в трех номинациях:

«Лучший инновационный проект учащихся учреждений общего среднего образования»,

«Лучший инновационный проект учащихся учреждений профессионально-технического и среднего специального образования»,

«Лучший инновационный проект студентов учреждений высшего образования».

Авторы лучших проектов получат подарки от компании МТС, а команде, занявшей первое место, достанется главный приз — ноутбук от ГИАЦ Минобразования.

Конкурс молодежных проектов «Информационные и мобильные технологии для образовательного процесса» проводится с 2016 года в рамках подписанного между Министерством образования и МТС соглашения о сотрудничестве.