|
Проект Полесского госуниверситета вышел в финал III Республиканского конкурса молодежных проектов
13.11.2018 — Разное | Полесская правда
>
Проект Полесского госуниверситета «Мессенджер для образовательных учреждений» стал одним из финалистов III Республиканского конкурса молодежных проектов. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в пресс-службе компании МТС.
Всего в оргкомитет конкурса было подано более 120 заявок от школьников и студентов. Обучающий комплекс по классической криптографии, электронное интерактивное пособие, мотивационный тренер, приложение для подготовки к ЦТ, система управления микроклиматом «Умный класс» — идеи участников касались самых разных сфер системы образования.
Экспертная группа, в состав которой вошли специалисты Министерства образования, МТС, beCloud, БГЭУ, местного социального фонда «Добра», оценивала работы по нескольким критериям. Учитывались актуальность, новизна идей, результативность, возможность использовать проект в учреждениях образования.
Следующим этапом конкурса станет работа с менторами. У ребят будет возможность проконсультироваться со специалистами и получить рекомендации, как усовершенствовать и продвинуть свой проект.
Итоги конкурса подведут 30 ноября на II Международной специализированной научно-технической выставке-форуме «Информационные технологии в образовании» ITE-2018. Выберут победителей в трех номинациях:
Авторы лучших проектов получат подарки от компании МТС, а команде, занявшей первое место, достанется главный приз — ноутбук от ГИАЦ Минобразования.
Конкурс молодежных проектов «Информационные и мобильные технологии для образовательного процесса» проводится с 2016 года в рамках подписанного между Министерством образования и МТС соглашения о сотрудничестве.
Оставить комментарий
|
Свежие газеты
Архив (Разное)