﻿ Проект Полесского госуниверситета вышел в финал III Республиканского конкурса молодежных проектов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Проект Полесского госуниверситета вышел в финал III Республиканского конкурса молодежных проектов

13.11.2018 — Разное | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A
>

Проект Полесского госуниверситета «Мессенджер для образовательных учреждений» стал одним из финалистов III Республиканского конкурса молодежных проектов. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в пресс-службе компании МТС.

Проект Полесского госуниверситета вышел в финал III Республиканского конкурса молодежных проектов
Полуфинал III Республиканского конкурса молодежных проектов «Информационные и мобильные технологии для образовательного процесса» прошел в Минске. На этом этапе свои идеи представили 30 команд из разных регионов Беларуси. В финал вышли 13 проектов.

Всего в оргкомитет конкурса было подано более 120 заявок от школьников и студентов. Обучающий комплекс по классической криптографии, электронное интерактивное пособие, мотивационный тренер, приложение для подготовки к ЦТ, система управления микроклиматом «Умный класс» — идеи участников касались самых разных сфер системы образования.

Экспертная группа, в состав которой вошли специалисты Министерства образования, МТС, beCloud, БГЭУ, местного социального фонда «Добра», оценивала работы по нескольким критериям. Учитывались актуальность, новизна идей, результативность, возможность использовать проект в учреждениях образования.

 

Следующим этапом конкурса станет работа с менторами. У ребят будет возможность проконсультироваться со специалистами и получить рекомендации, как усовершенствовать и продвинуть свой проект.

Итоги конкурса подведут 30 ноября на II Международной специализированной научно-технической выставке-форуме «Информационные технологии в образовании» ITE-2018. Выберут победителей в трех номинациях:

  • «Лучший инновационный проект учащихся учреждений общего среднего образования»,
  • «Лучший инновационный проект учащихся учреждений профессионально-технического и среднего специального образования»,
  • «Лучший инновационный проект студентов учреждений высшего образования».

Авторы лучших проектов получат подарки от компании МТС, а команде, занявшей первое место, достанется главный приз — ноутбук от ГИАЦ Минобразования.

Конкурс молодежных проектов «Информационные и мобильные технологии для образовательного процесса» проводится с 2016 года в рамках подписанного между Министерством образования и МТС соглашения о сотрудничестве.

Оставить комментарий

« Молодёжный профсоюзный форум «Студенческая осень» пройдёт в этом году в новом формате
Новости дня
Новости разные
 
1,5 тысячи рублей за звезду на полу: как строили Главпочтамт, рассказал один из его архитекторов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика