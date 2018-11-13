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Хоккеисту сборной Беларуси помогли разыскать мальчика, который расплакался после поражения от Латвии

13.11.2018 22:48 — Разное | Tut.by  
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Хоккеист Артур Гаврус, накануне перешедший из молодечненского «Динамо» в минское, разыскивал мальчика, который расплакался после буллитного поражения сборной Беларуси от команды Латвии на Кубке четырех наций в Минске.


Фото: instagram.com/_gavr91_/

— Ребята! Увидел эту фотографию с последней игры сборной. Хочу попросить вашей помощи в поиске этого мальчика. Уж очень хочется лично ему руку пожать и сказать, чтобы не расстраивался, — написал Артур Гаврус в инстаграме.

Выступавший под 91-м номером Артур Гаврус был назван лучшим нападающим турнира в Минске.


Артур Гаврус. Фото: Екатерина Герасимович

Артур Гаврус может сыграть за минское «Динамо» уже в ближайших домашних матчах 14 ноября с «Магниткой» и 16-го — с «Автомобилистом» на льду «Чижовка-Арены».

Минский клуб пообещал пригласить юного болельщика на игру, если удастся его разыскать.

И вскоре найти персонального болельщика Артура Гавруса удалось.

Кстати, мальчик занимается хоккеем в школе «СК Минск» (возрастная группа 2009 года рождения), его зовут Игорь Слесаренко.


Игорь Слесаренко. Фото: sportclubminsk.by
 
Теги: Минск
 
 
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Хоккеист Артур Гаврус, накануне перешедший из молодечненского "Динамо" в минское, разыскивал мальчика, который расплакался после буллитного поражения сборной...
 
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