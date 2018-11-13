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Хоккеисту сборной Беларуси помогли разыскать мальчика, который расплакался после поражения от Латвии
Хоккеист Артур Гаврус, накануне
— Ребята! Увидел эту фотографию с последней игры сборной. Хочу попросить вашей помощи в поиске этого мальчика. Уж очень хочется лично ему руку пожать и сказать, чтобы не расстраивался, —
Выступавший под 91-м номером Артур Гаврус был назван лучшим нападающим турнира в Минске.
Артур Гаврус может сыграть за минское «Динамо» уже в ближайших домашних матчах 14 ноября с «Магниткой» и 16-го — с «Автомобилистом» на льду «Чижовка-Арены».
Минский клуб
И вскоре найти персонального болельщика Артура Гавруса удалось.
Кстати, мальчик занимается хоккеем в школе «СК Минск» (возрастная группа 2009 года рождения), его зовут Игорь Слесаренко.
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Хоккеисту сборной Беларуси помогли разыскать мальчика, который расплакался после поражения от Латвии
Хоккеист Артур Гаврус, накануне перешедший из молодечненского "Динамо" в минское, разыскивал мальчика, который расплакался после буллитного поражения сборной...
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