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Женский саммит «Ты можешь!» - вдохновляйся, преодолевай, действуй!

14.11.2018 18:15 — Разное | Ежедневник  
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Женский саммит «Ты можешь!» - вдохновляйся, преодолевай, действуй!

3 марта при поддержке Белинвестбанка в Минске пройдет Женский саммит «Ты можешь!». Он соберет около 600 женщин и станет новым шагом на пути развития женского движения в Беларуси.

Мероприятие проводит Высшая женская школа Светланы Зере. Задача, которую ставят перед собой организаторы  - перевернуть сознание девушек, дать им реальные инструменты для реализации карьеры или старта в бизнесе, вдохновить на поиск новых горизонтов развития.

Формат Саммита существенно отличается от формата женских мероприятий, которые до этого проходили в Беларуси. Спикеры мероприятия – известные бизнес-леди на этот раз не будут делиться историями успеха: об этом можно прочитать в СМИ и в интернете. На саммите успешные женщины откровенно расскажут об уроках жизни, своих провалах и поделятся тем, как они смогли  их преодолеть.

Организаторы обещают погрузить участниц в настоящий перфоманс сомнений и страхов, которые часто мешают женщинам двигаться вперед, и показать возможности выхода из любой ситуации.  Между выступлениями спикеров участницы будут выполнять эффективные задания, которые помогут научиться ставить цели и искать пути их достижения. В зонах для нетворкинга можно будет найти единомышленниц, договориться о встрече после саммита или о партнерстве в бизнесе и карьере.

«При активной поддержке “Белинвестбанка”, - поделилась организатор саммита Светлана Зере, - у нас появилась возможность сделать не просто мероприятие для вдохновения женщин, а глобальный тренинг с большим пулом полезных инструментов и подарков, благодаря которым старт любой женщины  или продолжение ее движения будут максимально эффективными.

Не успех будет мотиватором. Наша задача не подарить волшебную пилюлю, а заставить сердце каждой женщины биться чаще и услышать голос, который говорит: “Она смогла и - ты можешь!”.

Для нас очень важно и то, чтобы при построении карьеры или своего дела в первую очередь каждая женщина внутри ощущала гармонию и чувствовала, что она не одна, что вокруг такие же женщины, которые смогли, преодолели страхи и начали движение вперед.

«Ты можешь!» - это не просто слова. Это то, в чем женщина не должна сомневаться, делая один за другим шаги к своей новой жизни!».

Женскому Саммиту будут предшествовать встречи в областных центрах нашей республики, которые пройдут в январе и феврале. Зачастую в регионах женщины имеют меньшие финансовые возможности для ведения своего бизнеса, чем в столице.  Встречи «Ты можешь» помогут понять, как начать свой бизнес с наименьшими финансовыми вложениями, а генеральный партнер – «Белинвестбанк» расскажет о новых возможностях финансирования женского бизнеса, независимо от того, в каком регионе он находится.

После Женского саммита планируется провести серию бранчей с экспертами по построению бизнеса и карьеры для женщин.

Все новости саммита можно узнавать на официальном сайте womansummit.by или на странице в инстаграм @womansummit.by

 
Теги: Минск
 
 
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3 марта при поддержке Белинвестбанка в Минске пройдет Женский саммит «Ты можешь!». Он соберет около 600 женщин и станет новым шагом на пути развития женского...
 
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Гарадоцкi веснiк
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Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
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Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
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