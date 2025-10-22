Как удержать лучших, когда на рынке борьба за кадры? 5 опор HR-бренда Беларусбанка

Источник материала: ProBusiness





Рынок труда в Беларуси переживает трансформацию: лучшие специалисты сегодня не просто ищут работу, а выбирают работодателя, разделяющего их ценности и уважающего личные границы. Компании больше не конкурируют только зарплатами — решающим становится эмоциональный комфорт, возможность развития, честность и человеческое отношение. В этих условиях HR-бренд становится не просто элементом имиджа, а стратегической опорой устойчивости бизнеса. Этот тренд особенно ясно отражает подход «Беларусбанка» — одного из крупнейших работодателей страны, который еще в 2023 году осознанно выстроил собственную философию «жизнерадостности» и сделал её фундаментом HR-бренда.

Почему это важно бизнесу (и людям)

Сильный HR-бренд сегодня — это не бонус, а фактор выживания. Бизнес не может больше воспринимать сотрудников только как ресурс: в конкурентной экономике они становятся главным капиталом, а доверие и вовлеченность — новой валютой эффективности. В условиях, когда молодые специалисты выбирают не только зарплату, но и атмосферу, смыслы, ценности, компании с развитым брендом работодателя выигрывают на всех уровнях — от снижения текучести до роста производительности.

Для бизнеса сильный HR-бренд решает сразу несколько задач:

Привлечение лучших специалистов. Компании с позитивной репутацией работодателя получают в два раза больше откликов на вакансии, а расходы на найм снижаются вплоть до 40%. Люди охотнее выбирают место, где о сотрудниках говорят с уважением.

Удержание и мотивация. Сотрудники, гордящиеся своим местом работы, демонстрируют более высокий уровень вовлеченности и реже рассматривают альтернативные предложения. Это снижает текучесть кадров и расходы на рекрутмент.

Имидж и репутация. Внешний HR-бренд становится продолжением корпоративного бренда, укрепляя доверие клиентов, партнеров и даже инвесторов. Для крупных организаций, таких как Беларусбанк, это напрямую связано с устойчивостью и лояльностью рынка.

Рост производительности. Исследования показывают, что компании с сильным HR-брендом получают до 30% прироста эффективности персонала благодаря атмосфере доверия и четкой системе обратной связи.





Для людей ценность HR-бренда не менее ощутима. Он определяет, как человек чувствует себя на работе: свободен ли он проявлять инициативу, уверен ли в завтрашнем дне, ощущает ли заботу и причастность. Такие условия формируют внутренний комфорт, снижают уровень стресса и выгорания — фактор, который становится решающим для удержания кадров нового поколения.

Беларусбанк показывает, что человекоориентированный HR-бренд способен объединить интересы организации и сотрудников. Его модель «пяти опор» не просто транслирует ценности, а выстраивает систему, где каждый человек важен, где личная энергия становится частью корпоративной силы. Для бизнеса — это фундамент устойчивости, для людей — пространство смысла и роста.

5 опор эффективного и человечного HR-бренда

Концепция «5 опор», которую выстроил «Беларусбанк», показывает, что даже в системе с тысячами сотрудников можно сохранить человеческое лицо, создать условия для роста и дать людям то, чего они действительно ищут на рынке труда — уверенность, внимание и смысл.

Подход Банка опирается на пять ключевых «опор», которые создают устойчивый и человечный HR-бренд.

Звезда

100 лет опыта в оценке возможностей

Опора на опыт означает не только устойчивость бизнеса, но и уверенность сотрудников в завтрашнем дне. Банк использует накопленные знания, чтобы предлагать лучшие решения не только клиентам, но и команде. Такой опыт предоставляет сотрудникам ощущение надежного тыла — ценность, особенно важную в эпоху перемен.

Мост

Финансовая уверенность

Деньги остаются важным фактором, но здесь важнее — прозрачность и справедливость. Беларусбанк гарантирует достойную заработную плату и возможность ее роста по мере развития компетенций. Для бизнеса это ключевой сигнал: финансовая стабильность сотрудников напрямую влияет на их лояльность и качество работы.

Кресло

Забота о комфорте и благополучии

Не только офис и соцпакет, но и осознанная политика баланса между работой и жизнью. Уважение к личному времени и создание условий для удобной работы формируют доверие — базу современного HR-бренда. Благодаря широкой сети филиалов сотрудники могут работать ближе к дому, что особенно важно в регионах.

Ракета

Перспектива развития

Без роста — нет мотивации. Беларусбанк предлагает систему обучения, карьерного роста и развития инициативы. Возможность расти внутри компании снижает риск «выгорания», удерживает таланты и помогает бизнесу оставаться конкурентоспособным.

Лампа

Яркая жизнь дружной команды

Корпоративная культура здесь не формальность, а поддержка реального командного духа. Спортивные мероприятия, волонтерство, благотворительность — это проявления живого коллектива, где каждый чувствует сопричастность. Для HR-бренда важно не просто говорить о «команде», а делать всё, чтобы люди ощущали её каждый день.

Что в итоге?

Сегодня в «Беларусбанк» — один из крупнейших работодателей в стране и ключевой игрок финансового сектора. В банке работает более 15 тысяч человек по всей Беларуси, и HR-команда системно развивает культуру доверия и вовлеченности.

Философия HR-бренда Беларусбанка строится вокруг идеи «жизнерадостности»: организация создает условия, при которых сотрудники получают радость от общения с коллегами, от своих задач и от осознания значимости своего вклада. По результатам внутреннего тестирования банка, 95% работников положительно оценили внедренную концепцию, а 70% назвали бы ее отражением «работы мечты».

Беларусбанк показывает, что сильный HR-бренд начинается не с красивого слогана, а с внутренней культуры. Именно поэтому пять опор банка можно рассматривать как универсальную модель для любого бизнеса, желающего быть привлекательным работодателем: опыт, стабильность, забота, развитие и команда. В этих пяти простых, но глубоких принципах — рецепт устойчивости и человечности, который сегодня ищет каждая современная компания.

