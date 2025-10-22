ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Как удержать лучших, когда на рынке борьба за кадры? 5 опор HR-бренда Беларусбанка

22.10.2025 08:01 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness


Рынок труда в Беларуси переживает трансформацию: лучшие специалисты сегодня не просто ищут работу, а выбирают работодателя, разделяющего их ценности и уважающего личные границы. Компании больше не конкурируют только зарплатами — решающим становится эмоциональный комфорт, возможность развития, честность и человеческое отношение. В этих условиях HR-бренд становится не просто элементом имиджа, а стратегической опорой устойчивости бизнеса. Этот тренд особенно ясно отражает подход «Беларусбанка» — одного из крупнейших работодателей страны, который еще в 2023 году осознанно выстроил собственную философию «жизнерадостности» и сделал её фундаментом HR-бренда.

«Беларусбанк» является несменным постоянным партнером бизнес-события «HR-конференция: Люди и задачи»

Почему это важно бизнесу (и людям)

Сильный HR-бренд сегодня — это не бонус, а фактор выживания. Бизнес не может больше воспринимать сотрудников только как ресурс: в конкурентной экономике они становятся главным капиталом, а доверие и вовлеченность — новой валютой эффективности. В условиях, когда молодые специалисты выбирают не только зарплату, но и атмосферу, смыслы, ценности, компании с развитым брендом работодателя выигрывают на всех уровнях — от снижения текучести до роста производительности.

Для бизнеса сильный HR-бренд решает сразу несколько задач:

  • Привлечение лучших специалистов. Компании с позитивной репутацией работодателя получают в два раза больше откликов на вакансии, а расходы на найм снижаются вплоть до 40%. Люди охотнее выбирают место, где о сотрудниках говорят с уважением.
  • Удержание и мотивация. Сотрудники, гордящиеся своим местом работы, демонстрируют более высокий уровень вовлеченности и реже рассматривают альтернативные предложения. Это снижает текучесть кадров и расходы на рекрутмент.
  • Имидж и репутация. Внешний HR-бренд становится продолжением корпоративного бренда, укрепляя доверие клиентов, партнеров и даже инвесторов. Для крупных организаций, таких как Беларусбанк, это напрямую связано с устойчивостью и лояльностью рынка.
  • Рост производительности. Исследования показывают, что компании с сильным HR-брендом получают до 30% прироста эффективности персонала благодаря атмосфере доверия и четкой системе обратной связи.


Для людей ценность HR-бренда не менее ощутима. Он определяет, как человек чувствует себя на работе: свободен ли он проявлять инициативу, уверен ли в завтрашнем дне, ощущает ли заботу и причастность. Такие условия формируют внутренний комфорт, снижают уровень стресса и выгорания — фактор, который становится решающим для удержания кадров нового поколения.

Беларусбанк показывает, что человекоориентированный HR-бренд способен объединить интересы организации и сотрудников. Его модель «пяти опор» не просто транслирует ценности, а выстраивает систему, где каждый человек важен, где личная энергия становится частью корпоративной силы. Для бизнеса — это фундамент устойчивости, для людей — пространство смысла и роста.

5 опор эффективного и человечного HR-бренда

Концепция «5 опор», которую выстроил «Беларусбанк», показывает, что даже в системе с тысячами сотрудников можно сохранить человеческое лицо, создать условия для роста и дать людям то, чего они действительно ищут на рынке труда — уверенность, внимание и смысл.

Подход Банка опирается на пять ключевых «опор», которые создают устойчивый и человечный HR-бренд.

Звезда
100 лет опыта в оценке возможностей
Опора на опыт означает не только устойчивость бизнеса, но и уверенность сотрудников в завтрашнем дне. Банк использует накопленные знания, чтобы предлагать лучшие решения не только клиентам, но и команде. Такой опыт предоставляет сотрудникам ощущение надежного тыла — ценность, особенно важную в эпоху перемен.
Мост
Финансовая уверенность
Деньги остаются важным фактором, но здесь важнее — прозрачность и справедливость. Беларусбанк гарантирует достойную заработную плату и возможность ее роста по мере развития компетенций. Для бизнеса это ключевой сигнал: финансовая стабильность сотрудников напрямую влияет на их лояльность и качество работы.
Кресло
Забота о комфорте и благополучии
Не только офис и соцпакет, но и осознанная политика баланса между работой и жизнью. Уважение к личному времени и создание условий для удобной работы формируют доверие — базу современного HR-бренда. Благодаря широкой сети филиалов сотрудники могут работать ближе к дому, что особенно важно в регионах.
Ракета
Перспектива развития
Без роста — нет мотивации. Беларусбанк предлагает систему обучения, карьерного роста и развития инициативы. Возможность расти внутри компании снижает риск «выгорания», удерживает таланты и помогает бизнесу оставаться конкурентоспособным.
Лампа
Яркая жизнь дружной команды
Корпоративная культура здесь не формальность, а поддержка реального командного духа. Спортивные мероприятия, волонтерство, благотворительность — это проявления живого коллектива, где каждый чувствует сопричастность. Для HR-бренда важно не просто говорить о «команде», а делать всё, чтобы люди ощущали её каждый день.

Что в итоге?

Сегодня в «Беларусбанк» — один из крупнейших работодателей в стране и ключевой игрок финансового сектора. В банке работает более 15 тысяч человек по всей Беларуси, и HR-команда системно развивает культуру доверия и вовлеченности.

Философия HR-бренда Беларусбанка строится вокруг идеи «жизнерадостности»: организация создает условия, при которых сотрудники получают радость от общения с коллегами, от своих задач и от осознания значимости своего вклада. По результатам внутреннего тестирования банка, 95% работников положительно оценили внедренную концепцию, а 70% назвали бы ее отражением «работы мечты».

Беларусбанк показывает, что сильный HR-бренд начинается не с красивого слогана, а с внутренней культуры. Именно поэтому пять опор банка можно рассматривать как универсальную модель для любого бизнеса, желающего быть привлекательным работодателем: опыт, стабильность, забота, развитие и команда. В этих пяти простых, но глубоких принципах — рецепт устойчивости и человечности, который сегодня ищет каждая современная компания.

Хотите стать частью команды «Беларусбанка»? Актуальные вакансии можно найти здесь.


Смотрите также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рынок труда в Беларуси переживает трансформацию: лучшие специалисты сегодня не просто ищут работу, а выбирают работодателя, разделяющего их ценности и уважающего...
 
Новости дня
Новости разные
 
Технологии, которые объединяют: А1, UNFPA и MAMA PAPA PRO запускают проект для родителей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика