Как удержать лучших, когда на рынке борьба за кадры? 5 опор HR-бренда Беларусбанка
Рынок труда в Беларуси переживает трансформацию: лучшие специалисты сегодня не просто ищут работу, а выбирают работодателя, разделяющего их ценности и уважающего личные границы. Компании больше не конкурируют только зарплатами — решающим становится эмоциональный комфорт, возможность развития, честность и человеческое отношение. В этих условиях HR-бренд становится не просто элементом имиджа, а стратегической опорой устойчивости бизнеса. Этот тренд особенно ясно отражает подход
Почему это важно бизнесу (и людям)
Сильный HR-бренд сегодня — это не бонус, а фактор выживания. Бизнес не может больше воспринимать сотрудников только как ресурс: в конкурентной экономике они становятся главным капиталом, а доверие и вовлеченность — новой валютой эффективности. В условиях, когда молодые специалисты выбирают не только зарплату, но и атмосферу, смыслы, ценности, компании с развитым брендом работодателя выигрывают на всех уровнях — от снижения текучести до роста производительности.
Для бизнеса сильный HR-бренд решает сразу несколько задач:
Для людей ценность HR-бренда не менее ощутима. Он определяет, как человек чувствует себя на работе: свободен ли он проявлять инициативу, уверен ли в завтрашнем дне, ощущает ли заботу и причастность. Такие условия формируют внутренний комфорт, снижают уровень стресса и выгорания — фактор, который становится решающим для удержания кадров нового поколения.
Беларусбанк показывает, что человекоориентированный HR-бренд способен объединить интересы организации и сотрудников. Его модель «пяти опор» не просто транслирует ценности, а выстраивает систему, где каждый человек важен, где личная энергия становится частью корпоративной силы. Для бизнеса — это фундамент устойчивости, для людей — пространство смысла и роста.
5 опор эффективного и человечного HR-бренда
Концепция «5 опор», которую выстроил «Беларусбанк», показывает, что даже в системе с тысячами сотрудников можно сохранить человеческое лицо, создать условия для роста и дать людям то, чего они действительно ищут на рынке труда — уверенность, внимание и смысл.
Подход Банка опирается на пять ключевых «опор», которые создают устойчивый и человечный HR-бренд.
Что в итоге?
Сегодня в «Беларусбанк» — один из крупнейших работодателей в стране и ключевой игрок финансового сектора. В банке работает более 15 тысяч человек по всей Беларуси, и HR-команда системно развивает культуру доверия и вовлеченности.
Философия HR-бренда Беларусбанка строится вокруг идеи «жизнерадостности»: организация создает условия, при которых сотрудники получают радость от общения с коллегами, от своих задач и от осознания значимости своего вклада. По
Беларусбанк показывает, что сильный HR-бренд начинается не с красивого слогана, а с внутренней культуры. Именно поэтому пять опор банка можно рассматривать как универсальную модель для любого бизнеса, желающего быть привлекательным работодателем: опыт, стабильность, забота, развитие и команда. В этих пяти простых, но глубоких принципах — рецепт устойчивости и человечности, который сегодня ищет каждая современная компания.
Хотите стать частью команды «Беларусбанка»? Актуальные вакансии можно найти
