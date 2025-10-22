Как уехать в деревню и заработать на аренде дома в тишине

Источник материала: ProBusiness





Благодаря удаленной работе и влиянию недавней пандемии Covid-19 в научный оборот географов вошло понятие «урбанистическое бегство» — заметный, но достаточно краткосрочный тренд, когда молодые люди в развитых странах сознательно переезжают из больших городов в сельскую местность, чтобы разгрузиться и побыть в более спокойной среде. Но история коренной минчанки Карины Лагунович явно выбивается за рамки молодежных трендов. В 28 лет девушка переосмыслила свою жизнь и переехала из столицы в небольшую деревню, продала квартиру и начала строительство аутентичного гостевого домика для людей, которые ищут умиротворения на природе и ценят эстетику хорошего интерьера. «Про бизнес» встретился с Кариной, чтобы узнать, как молодой девушке живется в деревне, насколько популярным оказался ее гостевой домик и почему она каждый раз отказывает инвесторам.

«Мечтала стать модной, покупать сумки Louis Vuitton, жить счастливо. Но не дошла до этого, не прикоснулась даже, а уже устала»

— В юности я мечтала стать дизайнером интерьера — эта идея засела в голове с четвертого класса и тянулась до самой юности. Я даже поступила в Вильнюсе на похожее направление и училась там на 9−10. Но в 18 лет по глупости бросила учебу: молодость, подростковый бунт сбили с колеи. Меня уговорили поступить в наш иняз, но на первом курсе я ушла осознанно — это образование мне не близко. Я знала заранее, что не смогу, но решила попробовать на удачу. Я вообще творческий человек, у меня всегда тысяча и одна идея в голове: то мебель из поддонов мастерить, то еще что-то. После этого я пять лет проработала в общепите — начинала официантом, потом барменом, администратором, попробовала все, кроме кухни. Деньги, конечно, нужны были, чтобы на что-то жить, но мне было интересно себя проверить — особенно барменом, это как-то зацепило.

Все это время я шла к своему делу, идеи крутились постоянно. Так пришла к бизнесу на бижутерии, потому что вход простой и дешевый: купила бусин на один браслет, собрала его, продала — и уже на два хватило. Потом раскручивала Instagram, стучалась к белорусским брендам одежды. Так познакомилась с моей нынешней лучшей подругой — у нее свой бренд, мы вместе развивались, даже помещение на двоих арендовали, росли параллельно. Закупалась где придется, не оптом — до настоящего опта мне было далеко даже через пять лет. Но если серьезно заниматься этим бизнесом, спрос отличный: выручка доходила до 7 тыс. BYN, для меня это было вау. Прибыль — минус процентов 30, маржинальность высокая. Трафик шел из Instagram, но огромный толчок давал бренд подруги — у нее 40 тысяч подписчиков, получилась настоящая коллаборация, мы дополняли друг друга.





Но эта сфера — как болото: попадаешь и тонешь в задачах, которые обязан решать, иначе вылетишь с рынка. Надо постоянно мониторить показы мод крупных мировых брендов, листать Pinterest, забивать голову тенденциями — все основано на этом, даже Zara и масс-маркет. Белорусские дизайнеры так же работают: новые коллекции выходят, и мы видим это в магазинах. Остановишься — продажи встанут. Плюс должно быть интересно. Сначала мне все нравилось, мечтала стать модной, покупать сумки Louis Vuitton, жить счастливо. Но не дошла до этого, не прикоснулась даже, а уже устала. Меня окружали люди с другими доходами, ценностями — смотрела и понимала: не мое. Резко переклинило, не знаю почему: задумалась о сверхпотреблении. Зачем сумка за огромные деньги? Неинтересно, не надо. Все нужное у меня есть на 100%. Переосмысление совпало с личной жизнью — развод с мужем, все перевернулось за год, в голове и в целом в жизни. Первый звоночек: захотела уехать за город, арендовать домик, просто посидеть, отдохнуть морально. Но после долгих поисков ничего не нашла на два месяца вперед — все занято или не то. Я опытная в плане насмотренности в дизайне интерьера, мало что нравится: нужно не просто место, а красивое, уютное. Не поеду в дом, который визуально отталкивает, смысла нет.





«Это морально убивает, когда не можешь реализовать идеи из-за отсутствия денег. Другие бы жестко на всем экономили, но не я. Мне хочется играть вдолгую и делать для людей»

Я росла в деревне до 18 лет — все каникулы у бабушки, выходные, друзья там. Всегда думала: круто бы переехать, но как совместить с заработком? Идея домика зародилась именно тогда. Я всю жизнь жила в Минске с мамой в совковой бабушкиной квартире — страшно вспоминать, поэтому всегда хотелось уютный дом за городом. Помимо покоя и умиротворения, основа деревенской жизни — ежедневный физический труд, чистый кайф. Я росла на этом: приходишь вечером уставшая, ложишься спать — круто, удовольствие. Одновременно мне захотелось создать уютный дом не только для себя, но и для других — что-то действительно теплое, не шаблонное. Страха потерять социальные связи не было — у меня социофобия, диагностированная. В Минске в последний год в общественных местах шея покрывалась пятнами от стресса, нервничала сильно. В кафе кофе беру только с собой, так как по керамической чашке стучат зубы, когда дергается голова от волнения. В метро то же самое: голова дергалась, я задыхалась. За городом мне лучше.





Чтобы реализовать мои идеи, сначала были переговоры с мамой — квартира ее, но она поддержала. Мы одинаковые: для мамы квартира не главная ценность, несмотря на другую ментальность ее поколения. Лет 10 назад она говорила, что если бы меня не было, продала бы квартиру, купила фургон и поехала колесить по миру. После продажи для мамы все поменялось в лучшую сторону: из совка переехала в нормальную квартиру с хорошим ремонтом. Это квартира друзей, которые переехали жить в Дубай — собаку не получилось взять из-за переезда, и я ее забрала, теперь приглядываю, а они помогают с жильем. Я только коммуналку плачу. Взаимовыручка на пару лет.

Перед строительством арендного домика я долго мониторила календари других домов: занятость, среднее количество клиентов. Это был осознанный анализ перед продажей квартиры. Когда появились деньги, я начала искать участок или дом на хуторе или в глуши — по объявлениям, с нужным радиусом на карте. Параллельно переехала жить к парню в деревню. Как раз относительно недалеко от нас нашелся подходящий недострой в деревне на 10 домов и одним коренным жителем. Мы купили этот недострой вместе с участком, но строители посмотрели: только отделка обойдется в $ 30 тыс., а у меня это общий бюджет на все. Тогда решили сделать более бюджетный вариант — построили каркасный дом площадью 5 на 5 м с нуля. По смете вышло $ 23 тыс., но по итогу было $ 26 тыс. — из-за моих хотелок: плитка в санузле, без душевой кабины и так далее. Стрессы были, так как первый опыт, но строители в рамки уложились. На все остальное пришлось брать кредиты. Не было ни канализации, ни скважины для воды — ничего. Но как остановиться на полпути? Пошла на риск, взяла кредит на $ 8 тыс. Запустила в Instagram акцию помощи, краудфандинг. Сработало отлично: люди покупали вещи с Wildberries для дома и отправляли мне, а я выписывала сертификаты на проживание на сумму в два раза больше. Не стандартная схема, многие бы отправили на равную сумму, но я считаю справедливым благодарить — они могли не помогать, а просто приехать в готовый дом позже. Если человек согласился, значит, это большой человек, так что умножала на два. Люди до сих пор приезжают по этим сертификатам.





Можно сказать, что спустя 10 лет я пришла в профессию мечты и занялась дизайном интерьера на практике. Но это сложно назвать творческим процессом из-за отсутствия денег. Все уперлось в бюджет, многие идеи так и не реализованы. Мне не нравится, что получилось внутри — много моментов хотелось бы изменить. Это морально убивает, когда не можешь реализовать идеи из-за отсутствия денег. Другие бы жестко на всем экономили, но не я. Мне хочется играть вдолгую и делать для людей. На каждом подоконнике книги — по всему дому 100 штук — это много регулярной уборки. Никто столько мелочей в арендные дома не добавляет. Но я не стала косить от работы.



































Думаю, что моя основная ошибка — сам дом: его надо было на 2−4 человека сделать (сейчас расчитан на 6), уменьшить площадь, а за разницу поставить баню или джакузи. Тогда не была бы сейчас на дне — ничего себе позволить не могу, кредиты все съедают уже почти год. Под «дном» имею в виду, что просчитать окупаемость и финансовые перспективы нереально — завтра не знаем, как забронируется. Когда спрашивают, через сколько окупится, для меня это из пустого в порожнее. Я просчитывала занятость других, чтобы понимать уровень своих показателей. Но точные расчеты — зачем? Главное, чтобы приносило доход, и если расширяться смогу — круто, значит получилось. Сейчас ситуация не устраивает. Ключевой ошибкой было вкинуть все деньги в дом. Баня или джакузи добавляют минимум 150 BYN в сутки к аренде — плюс больше бронирований. Люди часто спрашивают в директ, нет — не бронируют. Теряю брони и деньги, поэтому кредиты гасить тяжелее. Если бы купель стояла, гасила бы кредиты с нее, а от дома — доделывала бы планы по интерьеру. Сейчас джакузи в рассрочку ставим — деньги с нее уйдут на оплату рассрочки. Это добавит дому броней и увеличит стоимость аренды. Соответственно, мне станет полегче.





«Торгуются очень редко, те, кто не из ЦА, и для них все дорого по определению»

Среди гостей приезжают в основном семьи или пары. За эстетикой, интерьером — упор на это, раз развлечений нет. Умиротворение, то, что нравится визуально. Повторных клиентов пока нет — прошло слишком мало времени (дом сдается с февраля 2025 г. — прим.). Отзывы хорошие: интерьер, количество мелочей. У людей шок от количества посуды — сколько вилок, тарелок, кастрюль. Меня отговаривали покупать в таких объемах, говорили: «Зря покупаете, испортят». Но гости почти ничего не разбили — в начале только один пивной бокал и один винный. Бронируют дом в основном девушки. Цены: будни 320−580 BYN, выходные 380−620 BYN, зависит от количества людей. Торгуются очень редко, те, кто не из ЦА, и для них все дорого по определению.

Соцсети веду осознанно. Личный блог начала со стройки — не просто захотелось, а продумано. У меня было 5 лет опыта в бижутерии: вела два Instagram-аккаунта, сайты, коммерческие съемки, монтаж рилсов — ноль выходных, отпусков. Понимала: соцсети — основной бесплатный способ продвижения. Выбрала личный блог — развивается лучше, быстрее, интереснее, чем коммерческий. Мой никнейм в Instagram аfrica. karina не маркетинговый трюк, а кусочек моего детства. Я росла, можно сказать, на улице — все время под солнцем, на каникулах у бабушки, с друзьями. Загораю я быстро, становлюсь очень смуглой, и в детстве это не осталось незамеченным. Меня начали дразнить «Африкой» — ласково, по-доброму, за темную кожу и любовь к солнцу (дедушка — азербайджанец). Это прозвище прижилось, стало частью меня, и когда я начала вести блог, выбор ника был очевиден.





Рост блога оказался резким: с одного рилса, где я рассказала, что мы с мамой продали единственную квартиру, чтобы построить каркасный дом, пришло 10 тысяч подписок, просмотров под миллион. Первые полгода в контенте — баловство, рилсы про деревню после переезда, а позже про стройку и дом. Благодаря соцсетям на меня вышли СМИ и сделали публикации с моей историей абсолютно бесплатно. Хотя многие говорят, что я купила рекламу. Большинство людей меня поддерживают, многие помогли делом — я до сих пор в шоке. Людей привлекает, наверное, рискованность — мы продали квартиру и купили дом в деревне, для многих это из ряда вон. Плюс в блоге я такая, какая есть — искренний человек. В коммерческом аккаунте многое нельзя, а в личном — можно, поделиться своими взглядами, например. Я думаю, что таких девушек, которые живут в деревне осознанно, много, просто мало кто ведет блог. Они живут в удовольствии, им не нужно внимание.

«Я каждый раз езжу встречать гостей лично, 55 километров в одну сторону, час в дороге. Для меня это отдых, единственное время, когда могу выдохнуть, так что вижу только плюсы»

Мы запустили арендный домик 1 января, но тогда была тишина — люди все деньги на Новый год спустили. Первый гость, мой подписчик, приехал 25 января, просто пожалел и решил поддержать, хотя планировал позже. Активно пошло с февраля благодаря статьям в СМИ — настоящий выстрел, 20 дней занятости, это много для дома без развлечений. По сезонности: многие арендодатели спорят, но я считаю, что ее нет, если есть красивый дом, качественный маркетинг, контент и развлечения вроде бани или джакузи. Тогда людям есть чем заняться, и они едут круглый год. На цифрах: весной и сейчас 10−12 броней в месяц, летом 18−20. Без бани или джакузи теряю брони — люди спрашивают, не находят, уходят. Джакузи станет ядром притяжения, добавит минимум 5 дней занятости, это огромная разница. Я каждый раз езжу встречать гостей лично, 55 километров в одну сторону, час в дороге. Для меня это отдых, единственное время, когда могу выдохнуть, так что вижу только плюсы. Но, конечно, вовлеченность в проект огромная, времени на себя нет, это давит эмоционально. Справляюсь, потому что без вариантов — поплакать и двигаться дальше. Уверена, все закончится хорошо: проект растет. Дошла до того, что без денег заслужила доверие, бренд джакузи дал рассрочку без банка — это редкость.

Я не хочу масштабировать свой проект до бизнеса с персоналом. Раз в месяц стучатся инвесторы, но не совпадаем по ценностям. Им нужны масштабы, не один дом, а я не хочу быть бумажным директором, утопать в управлении и бумажках, теряя творчество. Это не мой проект тогда, права голоса мало. Я против инвестиций и партнерства, даже с друзьями. Деньги всем нужны, но большие деньги — разное понятие для всех. Дорогие шмотки, машины — не мое, все обесценилось. Хочу просто спокойно жить, не выбирать между ботинками и нуждами дома. Если проект расширится до трех домов, это будет отличный результат и огромный доход для меня. Планирую развиваться за свои средства. Парень ушел в дальнобой, чтобы мы накопили на второй дом. Когда получится, он уволится, и мы вдвоем будем заниматься двумя домами. С тремя можно нанять помощника — для броней, общения в соцсетях, уборки. Может это будет подруга, которой интересно. Но пока разгрузка мне не особо нужна. Я люблю общаться с гостями, это важно. На крайний случай поможет кодовый замок — я смогу не ездить на заселение, если возникнут какие-то форс-мажорные обстоятельства.



