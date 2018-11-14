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Топлес и в бикини. Модели Victoria's Secret снялись в сексуальной фотосессии для V magazine
Совсем недавно они взырвали подиум на ярком шоу Victoria’s Fashion Fashion Show, а теперь они появились на страницах журнала о моде, силе и искусстве V magazine.
Ирина Шейк, Барбара Палвин, Винни Харлоу, Джоан Смоллс и другие «ангелы» появились в ноябрьском номере, который называется Glamorama.
Фотографом выступил Карин Бэкофф, а стилистом съемки — Анна Тревелян, стилист армянских корней, которая известна своей работой с Кендалл и Кайли Дженнер, Ким Кардашьян, Эшли Грехэм.
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Знаменитые "ангелы Виктории" снялись в пикантной фотосессии
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