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Топлес и в бикини. Модели Victoria's Secret снялись в сексуальной фотосессии для V magazine

15.11.2018 08:00 — Разное | Tut.by  
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Совсем недавно они взырвали подиум на ярком шоу Victoria’s Fashion Fashion Show, а теперь они появились на страницах журнала о моде, силе и искусстве V magazine.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от V Magazine (@vmagazine)

Ирина Шейк, Барбара Палвин, Винни Харлоу, Джоан Смоллс и другие «ангелы» появились в ноябрьском номере, который называется Glamorama.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от V Magazine (@vmagazine)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от V Magazine (@vmagazine)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от V Magazine (@vmagazine)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от V Magazine (@vmagazine)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от V Magazine (@vmagazine)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от V Magazine (@vmagazine)

Фотографом выступил Карин Бэкофф, а стилистом съемки — Анна Тревелян, стилист армянских корней, которая известна своей работой с Кендалл и Кайли Дженнер, Ким Кардашьян, Эшли Грехэм.

 
 
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Знаменитые "ангелы Виктории" снялись в пикантной фотосессии
 
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