Топлес и в бикини. Модели Victoria's Secret снялись в сексуальной фотосессии для V magazine

Совсем недавно они взырвали подиум на ярком шоу Victoria’s Fashion Fashion Show, а теперь они появились на страницах журнала о моде, силе и искусстве V magazine.

Ирина Шейк, Барбара Палвин, Винни Харлоу, Джоан Смоллс и другие «ангелы» появились в ноябрьском номере, который называется Glamorama.

Фотографом выступил Карин Бэкофф, а стилистом съемки — Анна Тревелян, стилист армянских корней, которая известна своей работой с Кендалл и Кайли Дженнер, Ким Кардашьян, Эшли Грехэм.