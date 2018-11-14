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Объявляем старт продаж обновленного Geely Emgrand 7. Краткий обзор автомобиля

15.11.2018 14:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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В конце сентября мы рассказывали вам о старте продаж кроссовера Geely Emgrand X7. А сегодня официальный дилер «БелАВТОномия» начал продажу обновленных седанов Geely Emgrand 7. И в нашем небольшом репортаже мы расскажем вам об этом автомобиле и немного покажем его. Поехали!

Объявляем старт продаж обновленного Geely Emgrand 7. Краткий обзор автомобиля

Стильный седан Geely Emgrand 7 может похвастаться просторным салоном, высокими техническими характеристиками, а также современным дизайном в европейских традициях. Передние фары со светодиодными ходовыми огнями, хромированная решетка радиатора, спортивный дизайн переднего бампера и крупная прорезь нижнего воздухозаборника - все это придает Geely Emgrand 7 современный, стильный и даже спортивный вид.

Объявляем старт продаж обновленного Geely Emgrand 7. Краткий обзор автомобиля

Объявляем старт продаж обновленного Geely Emgrand 7. Краткий обзор автомобиля

Внутренняя отделка автомобиля произведет приятное впечатление не только на водителя, но и на пассажиров. При первом же знакомстве становятся заметны качественные материалы и сборка, комфортные передние сиденья и не менее уютный задний диван с достаточно большим свободным пространством. Водители дополнительно смогут положительно выделить удобный руль, информативную и стильную приборную панель с классическим дизайном тахометра и спидометра, а также переднюю панель с большой центральной консолью.

Объявляем старт продаж обновленного Geely Emgrand 7. Краткий обзор автомобиля

Также не зря проводят свое время два исследовательских центра Geely, в которых более тысячи человек работают над вопросами безопасности и надежности автомобилей. Активные и пассивные системы безопасности в должной мере проявят себя в необходимых ситуациях. Достижениям в этой области также способствует тесное сотрудничество с компанией Volvo - производителем практически самых безопасных автомобилей в мире.

Технологии

Технологические решения, применяемые в автомобилях Geely, направлены на то, чтобы доставить вам удовольствие от управления автомобилем и максимально облегчить процесс вождения.

Объявляем старт продаж обновленного Geely Emgrand 7. Краткий обзор автомобиля

Бортовой компьютер считывает, обрабатывает и выводит на дисплей полезнейшую информацию такую как расход топлива, пройденное расстояние и другие параметры. Система очистки воздуха поддерживает в салоне оптимальное для здоровья качество и циркуляцию воздуха. LCD дисплей дает четкое и насыщенное изображение в высоком разрешении. На панели в доступной форме отображается актуальная информация о вашем транспортном средстве и окружении. Удобные сидения имеют 6 режимов регулировки. Система климат-контроля автоматически поддерживает заданную температуру воздуха в салоне авто, делая вождение еще более комфортным. А система распределения тормозного усилия (EBD) уменьшает вероятность заноса или сноса при торможении в повороте и на смешанном покрытии. Также автомобиль снабжен системой курсовой устойчивости (ESC), для повышения устойчивости автомобиля во время движения, при возникновении опасности заноса (сноса) и потери контроля над автомобилем.

Двигатель

На Geely Emgrand 7 устанавливается четырехцилиндровый двигатель рабочим объемом 1.5 или 1.8 литра (в зависимости от комплектации), соответствующий экологическим стандартом EURO 5. Двигатель комплектуется 5-ти ступенчатой механической коробкой передач или бесступенчатым вариатором в зависимости от комплектации.

Объявляем старт продаж обновленного Geely Emgrand 7. Краткий обзор автомобиля

Характеристики двигателя:

  • Экологический стандарт – EURO 5.
  • Тип – бензиновый c распределенным впрыском топлива и изменяемыми фазами газораспределения.
  • Число и расположение цилиндров – 4 в ряд.
  • Рабочий объем (см3) – 1498 / 1808.
  • Количество клапанов на цилиндр и тип клапанного механизма – 4 DOHC.
  • Максимальная мощность квт (л.с.) при оборотах в минуту – 76 (6000), 103 л.с / 98 (6000), 133 л.с.
  • Тип топлива – 92 бензин и выше.
 
 
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В конце сентября мы рассказывали вам о старте продаж кроссовера Geely Emgrand X7. А сегодня официальный дилер «БелАВТОномия» начал продажу обновленных седанов Geely Emgrand 7....
 
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