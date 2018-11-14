Объявляем старт продаж обновленного Geely Emgrand 7. Краткий обзор автомобиля

В конце сентября мы рассказывали вам о старте продаж кроссовера Geely Emgrand X7. А сегодня официальный дилер «БелАВТОномия» начал продажу обновленных седанов Geely Emgrand 7. И в нашем небольшом репортаже мы расскажем вам об этом автомобиле и немного покажем его. Поехали!





Стильный седан Geely Emgrand 7 может похвастаться просторным салоном, высокими техническими характеристиками, а также современным дизайном в европейских традициях. Передние фары со светодиодными ходовыми огнями, хромированная решетка радиатора, спортивный дизайн переднего бампера и крупная прорезь нижнего воздухозаборника - все это придает Geely Emgrand 7 современный, стильный и даже спортивный вид.









Внутренняя отделка автомобиля произведет приятное впечатление не только на водителя, но и на пассажиров. При первом же знакомстве становятся заметны качественные материалы и сборка, комфортные передние сиденья и не менее уютный задний диван с достаточно большим свободным пространством. Водители дополнительно смогут положительно выделить удобный руль, информативную и стильную приборную панель с классическим дизайном тахометра и спидометра, а также переднюю панель с большой центральной консолью.





Также не зря проводят свое время два исследовательских центра Geely, в которых более тысячи человек работают над вопросами безопасности и надежности автомобилей. Активные и пассивные системы безопасности в должной мере проявят себя в необходимых ситуациях. Достижениям в этой области также способствует тесное сотрудничество с компанией Volvo - производителем практически самых безопасных автомобилей в мире.

Технологии

Технологические решения, применяемые в автомобилях Geely, направлены на то, чтобы доставить вам удовольствие от управления автомобилем и максимально облегчить процесс вождения.





Бортовой компьютер считывает, обрабатывает и выводит на дисплей полезнейшую информацию такую как расход топлива, пройденное расстояние и другие параметры. Система очистки воздуха поддерживает в салоне оптимальное для здоровья качество и циркуляцию воздуха. LCD дисплей дает четкое и насыщенное изображение в высоком разрешении. На панели в доступной форме отображается актуальная информация о вашем транспортном средстве и окружении. Удобные сидения имеют 6 режимов регулировки. Система климат-контроля автоматически поддерживает заданную температуру воздуха в салоне авто, делая вождение еще более комфортным. А система распределения тормозного усилия (EBD) уменьшает вероятность заноса или сноса при торможении в повороте и на смешанном покрытии. Также автомобиль снабжен системой курсовой устойчивости (ESC), для повышения устойчивости автомобиля во время движения, при возникновении опасности заноса (сноса) и потери контроля над автомобилем.

Двигатель

На Geely Emgrand 7 устанавливается четырехцилиндровый двигатель рабочим объемом 1.5 или 1.8 литра (в зависимости от комплектации), соответствующий экологическим стандартом EURO 5. Двигатель комплектуется 5-ти ступенчатой механической коробкой передач или бесступенчатым вариатором в зависимости от комплектации.





Характеристики двигателя:

Экологический стандарт – EURO 5.

Тип – бензиновый c распределенным впрыском топлива и изменяемыми фазами газораспределения.

Число и расположение цилиндров – 4 в ряд.

Рабочий объем (см3) – 1498 / 1808.

Количество клапанов на цилиндр и тип клапанного механизма – 4 DOHC.

Максимальная мощность квт (л.с.) при оборотах в минуту – 76 (6000), 103 л.с / 98 (6000), 133 л.с.

Тип топлива – 92 бензин и выше.