В хорошем настроении и c праздничным караваем отправилась сегодня в Ивье делегация Вороновского района на областной фестиваль-ярмарку тружеников села «Дажынкі-2018»





Перед отъездом некоторые из делегатов поделились своими ожиданиями от предстоящего праздника:

Олег Тарасов, председатель районной профсоюзной организации Белоруского профсоюза работников АПК:

— Я первый раз буду принимать участие на таком большом областном празднике. Испытываю чувства радости и гордости за наших вороновских аграриев, которые в очередной раз, несмотря на погодные катаклизмы, сумели достичь неплохих результатов, а лучшие из них получат на празднике заслуженные награды. Приятно отметить, что все награжденные — члены нашего отраслевого профсоюза. В преддверии Дня работников сельского хозяйства от всей души желаю всем труженикам крепкого здоровья, семейного благополучия, финансовой стабильности. Пусть работа не утомляет, пусть исполняются заветные мечты, а судьба радует неожиданными приятными подарками.







Артур Бовбель, главный специалист управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома:

— Жду от праздника ярких эмоций, впечатлений и встреч с коллегами из других районов. Интересно будет посмотреть и на похорошевший к фестивалю город Ивье. Но самое главное — это радость за всех наших тружеников аграрного комплекса, лучшие из которых будут удостоены высоких наград. А это руководители сельхозпредприятий и рядовые труженики растениеводческой и животноводческой отраслей, ветераны труда.











