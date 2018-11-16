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В хорошем настроении и c праздничным караваем отправилась сегодня в Ивье делегация Вороновского района на областной фестиваль-ярмарку тружеников села «Дажынкі-2018»

17.11.2018 — Разное | Вороновская газета  
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В хорошем настроении и c праздничным караваем отправилась сегодня в Ивье делегация Вороновского района на областной фестиваль-ярмарку тружеников села «Дажынкі-2018»

Перед отъездом некоторые из делегатов поделились своими ожиданиями от предстоящего праздника:

Олег Тарасов, председатель районной профсоюзной организации Белоруского профсоюза работников АПК:

— Я первый раз буду принимать участие на таком большом областном празднике. Испытываю чувства радости и гордости за наших вороновских аграриев, которые в очередной раз, несмотря на погодные катаклизмы, сумели достичь неплохих результатов, а лучшие из них получат на празднике заслуженные награды. Приятно отметить, что все награжденные — члены нашего отраслевого профсоюза.  В преддверии Дня работников сельского хозяйства от всей души желаю всем труженикам крепкого здоровья, семейного благополучия, финансовой стабильности. Пусть работа не утомляет, пусть исполняются заветные мечты, а судьба радует неожиданными приятными подарками.


В хорошем настроении и c праздничным караваем отправилась сегодня в Ивье делегация Вороновского района на областной фестиваль-ярмарку тружеников села «Дажынкі-2018»

Артур Бовбель, главный специалист управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома:

— Жду от праздника ярких эмоций, впечатлений и встреч с коллегами из других районов. Интересно будет посмотреть и на похорошевший к фестивалю город Ивье. Но самое главное — это радость за всех наших тружеников аграрного комплекса, лучшие из которых будут удостоены высоких наград. А это руководители сельхозпредприятий и рядовые труженики растениеводческой и животноводческой отраслей, ветераны труда.


В хорошем настроении и c праздничным караваем отправилась сегодня в Ивье делегация Вороновского района на областной фестиваль-ярмарку тружеников села «Дажынкі-2018»


В хорошем настроении и c праздничным караваем отправилась сегодня в Ивье делегация Вороновского района на областной фестиваль-ярмарку тружеников села «Дажынкі-2018»

 
 
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Перед отъездом некоторые из делегатов поделились своими ожиданиями от предстоящего праздника: Олег Тарасов, председатель районной профсоюзной организации...
 
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