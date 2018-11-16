Набережная пруда г. Ивье не переставала удивлять и гостей, и хозяев

На сей раз внимание привлекла зона отдыха с игровой детской площадкой.

Детские площадки, игровые, спортивные, являются неотъемлемой составляющей города на протяжении многих лет.

Но в основном они находятся на территории учреждений образования или во дворах многоэтажных жилых домов.





Эта же площадка суперсовременная! Она создана в рекреационной зоне. Такие территории, как набережная городского пруда, будто созданы для коммуникации, развития физических и творческих способностей (воображения, фантазии, доверия). Это действительно продуманный подход в ее проектировании.

Она приближена к природе и способствует воспитанию эстетических качеств. В уместности здесь детской площадки важное место занимают деревянные скульптуры вдоль берега. Выполненные в виде сказочных героев, они значительно обогащают детский мир.





Открытие подобной площадки дало возможность взрослым позаниматься на тренажерах, все время находясь рядом с детьми.

Сегодня здесь особенно оживленно и весело: игровое оборудование, аттракционы, песочницы, лавочки. У детей тоже праздник: клоуны, веселые герои мультфильмов, музыка, танцы и песни.

- Мы с малышом очень рады, что открылась детская площадка в этом районе города, – сказала мне одна молодая мама. На это потрачены деньги, которые городу выделили, но такое вложение только на радость детям и взрослым, всем жителям Ивья.

- Здесь интересно! – радовалась трехлетняя девчушка.

Все мы родом из детства. И поэтому довольны, когда появляется детская площадка: детям есть где поиграть, а взрослым есть где отдохнуть.

Пожалуйста, владейте, пользуйтесь, только обязательно берегите.

И. Холяво.