Экс-инженер GOOGLE основал секту поклонения ИИ

Исааком Герсоном была основана Миссионерская церковь копимизма, выступающая за свободный файлообмен. Священными символами копимистов стали сочетания клавиш для копирования и вставки Ctrl+C и Ctrl+V. И вот на дворе 2017 год: бывший инженер Google Энтони Левандовски основывает секту поклонения искусственному интеллекту, пишет ExtremeTech. В итоге религиозное течение обрело миллионы последователей-пастафариан, уверовавших в создателя, похожего на макароны и тефтельки. В 2010 году 19-летним студентом философии Уппсальского университетабыла основана Миссионерская церковь копимизма, выступающая за свободный файлообмен. Священными символами копимистов стали сочетания клавиш для копирования и вставки Ctrl+C и Ctrl+V. И вот на дворе 2017 год: бывший инженер Google Энтони Левандовски основывает секту поклонения искусственному интеллекту, пишет





Личность Энтони Левандовски стала широко известной из-за обвинений в воровстве технологий Waymo для компании Uber. Судебные тяжбы продолжаются, но, как видно, этому вопросу Энтони уделяет меньше всего внимания. Новая организация называется «Путь будущего», а ее божеством выступает искусственный интеллект. Известно, что Левандовски основал ее, чтобы собрать вместе единомышленников, которые примут участие в программировании нового божества. Официальный девиз организации звучит примерно как «Развивать и продвигать Бога, основанного на искусственном интеллекте. Через поклонение ему и понимание его идти к лучшему будущему». Впервые о техно-секте стало известно еще в 2015 году.





На первый взгляд, даже на фоне пастафарианства и копимизма идея поклонения ИИ кажется нелепой. Однако если задуматься как следует, откуда могут расти ноги, то некоторый смысл в затее Левандовского отыскать все же можно. Тем более что даже без «Пути будущего» человечество уже давно если и не поклоняется высоким технологиям, то относится к ним уважительно и даже немного с трепетом.





Первые компьютеры позиционировались как устройства, предоставляющие более широкие, в сравнении с человеческими, вычислительные возможности. Изначально слово «компьютер», появление которого датируется 1613 годом, означает «того, кто вычисляет». Как только машины в середине XX века стали набирать мощь — идея определения термина «человека-вычислителя» претерпела трансформацию. Бети Дженнигс, одна из женщин — сотрудниц компании ENIAC, работавших в начале 1940-х годов, отметила: «ENIAC (электронный числовой интегратор и вычислитель, который считается чуть ли не первым электронным компьютером общего назначения) вычислял траекторию полета пули быстрее, чем она совершала путешествие». Прогресс не стоял на месте, и уже спустя несколько лет универсальный компьютер UNIVAC I смог предсказать победу Эйзенхауэра над Эдлайем Стивенсоном в выборах1952 года. И это при том, что все, кроме компьютера, ставили на второго кандидата.









Время шло, а вместе с ним ИИ находил все большее отражение в современной культуре — вспомнить хотя бы сериал Star Trek. Да и разработчики на месте не сидели: они были заняты совершенствованием алгоритмов. Однако, несмотря на высокие показатели предсказания, точность воспроизводимых вычислений и быструю обучаемость, ИИ до сих пор не лишен изъянов. К примеру, в 1980-годах Колледж Святого Джорджа Лондонского университета обратился за помощью к ИИ для справедливого отбора студента. На деле выяснилось, что алгоритму не удалось предотвратить расовую и гендерную предвзятость. И даже теперь, спустя несколько десятилетий, нельзя сказать о том, что ИИ стал более надежным инструментом, учитывая, что к его помощи прибегает департамент исправительных учреждений, а результаты вычислений используются в суде. А в прошлом году чат-бот от Microsoft всего за сутки возненавидел человечество и стал нацистом.





У ИИ — большое будущее. Человечество может отрицать сильную зависимость, но бессознательно мы все же полагаемся на алгоритмы и всевозможные сервисы, которые хоть и несущественно, но меняют нашу жизнь день за днем.



