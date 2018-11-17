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Церемония открытия детского «Евровидения-2018» 19 ноября соберет более 300 человек
18.11.2018 — Разное | Вороновская газета
Торжественная церемония открытия международного детского конкурса песни «Евровидение-2018» состоится в Национальном выставочном центре «БелЭкспо» и станет началом большой Евронедели, сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.
Всем 20 делегациям стран-участниц предстоит пройти по красной дорожке и поделиться впечатлениями с журналистами. «В церемонии примут участие более 300 человек. В их числе сами конкурсанты и сопровождающие их делегации, приглашенные гости, волонтеры, белорусские и зарубежные журналисты», — рассказали в пресс-службе.
Одним из самых ярких элементов церемонии открытия станет 3D Mapping Show, которое будет включать в себя разные жанры сценического искусства: танец, фольклорную музыку в современной обработке, компьютерную графику и свето-проекционное 3D шоу. «Через идею совмещения искусства, национальных образов и символов с инновационными технологиями в шоу будут показаны историко-культурное наследие нашего народа и современная Беларусь. Также во время открытия состоится жеребьевка, которая по правилам Европейского вещательного союза определит страны, выступающие под первым и последним номерами, а также номер, под которым выступит страна-хозяйка конкурса — Беларусь», — отметили в Белтелерадиокомпании.
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Торжественная церемония открытия международного детского конкурса песни «Евровидение-2018» состоится в Национальном выставочном центре «БелЭкспо» и станет...
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