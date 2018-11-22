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Полномочным представителем Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе стал Евгений Марчук
Новости Беларуси. Очередной раунд переговоров трехсторонней контактной группы по Украине 22 ноября прошел в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Резонансных заявлений по итогам встречи не было. Но все же разрешилась главная интрига последнего месяца – кто будет представлять на этой площадке Украину после ухода Леонида Кучмы. Киев направил в нашу столицу Евгения Марчука. Ранее он возглавлял подгруппу по безопасности, а потому хорошо ориентируется в тематике Минских переговоров.
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Полномочным представителем Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе стал Евгений Марчук
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Полномочным представителем Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе стал Евгений Марчук
Новости Беларуси. Очередной раунд переговоров трехсторонней контактной группы по Украине 22 ноября прошел в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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