В ПолесГУ прошла олимпиада по бухучету

В Беларуси в календаре профессиональных праздников нет дня бухгалтера. Именно поэтому представители данной профессии отмечают Международный день бухгалтера, который приходится на 10 ноября.



В Полесском государствен

ном университете на кафедре бухгалтерского учета, анализа и аудита готовят квалифицированных специалистов в этой отрасли. В прошлом году здесь реализовали идею проводить олимпиаду. Будущие бухгалтеры со всей республики имели возможность проверить свои знания в соревновательной среде.



В предыдущий раз в олимпиаде участвовали пять команд, теперь — восемь. Команды представляли средние специальные учебные заведения страны: Столинский, Бобруйский, Гомельский и Новополоцкий государственные аграрно-экономические колледжи, Брестский государственный колледж сферы обслуживания, филиал УО «Белорусский государственный университет» Минский торговый колледж, Минский государственный областной колледж и Пинский государственный колледж легкой промышленности.



Испытания ожидали учащихся нешуточные: на теоретическом этапе олимпиады ребята должны были продемонстрировать усвоение материала; творческий предполагал решение профессиональных ребусов по теории бухгалтерского учета; профессиональный показал, как участники на основе данных для выполнения задания умеют открыть счет бухучета, отразить хозяйственные операции, подсчитать обороты и конечные остатки и в итоге составить бухгалтерский баланс.

Сама олимпиада предусматривает не только командное, но и личное первенство. В итоге никто не остался без наград. Третье место заняла команда столинского колледжа, второе — бобруйского, а победу одержала команда Минского торгового колледжа. В личном зачете третье место досталось учащейся Минского торгового колледжа Карине Панковец, второе — учащейся бобруйского колледжа Марине Боскиной, а наибольшее количество баллов набрала Ирина Кухарчук из Столина.



Завершилась олимпиада праздничным концертом. Звучали поздравительные слова, песни, студенты-бухгалтеры продемонстрировали свои творческие навыки. Запомнилась фраза о том, что быть бухгалтером интересно, ведь он может работать и в медицине, и в образовании, и на производстве.



Стоит отметить, что ребята провели в Пинске три дня. Для них подготовили ознакомительные экскурсии по университету и в целом по городу — ведь не исключено, что в будущем учащиеся станут студентами полесского вуза.



Ирина ДЕНИСОВИЧ

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