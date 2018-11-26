Медведев прибыл в Минск, где пройдет встреча глав правительств стран ЕврАзЭС

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл вечером в понедельник в Минск, где 27 ноября пройдет заседание межправительственного совета ЕврАзЭС.

В этом году Россия является председателем во всех органах Евразийского экономического союза, в том числе и в межправительственном совете. В 2019 году председательство перейдет к Республике Армения.

Д.Медведев выступит на заседании Евразийского межправительственного совета.