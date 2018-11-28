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Служба «одно окно» работает в Пинском районном исполнительном комитете

29.11.2018 — Разное | Полесская правда  
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Служба «одно окно» работает в Пинском районном исполнительном комитетеК сведению населения Пинского района!

27 ноября в Пинском районном исполнительном комитете начала работать служба «одно окно» в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 24 мая 2018 г. № 202 «О службе «одно окно».

Место расположения службы «одно окно» Пинского районного исполнительного комитета: г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 21,1-й этаж, кабинет № 7.

Контактные телефоны: 32-20-42, 65-11-06, 65-09-49, 31-72-22.

За справочной информацией можно будет обратиться в службу «одно окно» по единому номеру 142.

Прием граждан в службе «одно окно» Пинского райисполкома осуществляется специалистами:

  • понедельник: с 8.00 до 20.00,
  •  вторник – пятница: с 8.00 до 17.00,
  • суббота: с 9.00 до 14.00.

Перерыв на обед в рабочие дни: с 13.00 до 14.00 (кроме субботы).

Прием заявлений от заинтересованных лиц и выдача документов специалистами службы «одно окно» будет осуществляться по административным процедурам, предусмотренным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 октября 2018 г. № 740 «О перечне административных процедур, прием заявлений и выдача решений по которым осуществляются через службу «одно окно».

С данным документом можно ознакомиться также на интернет-странице Пинского районного исполнительного комитета на сайте Брестского областного исполнительного комитета в разделе «Одно окно» во вкладке «Нормативные документы».

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