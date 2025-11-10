Стоматологический туризм в Беларуси: прибыль, клиенты, условия

Источник материала: ProBusiness

Если ввести в поисковую строку Google запрос «лечить зубы в Беларуси», можно увидеть целую нишу — многие стоматологические клиники работают в направлении медицинского туризма. Кто-то приглашает иностранных граждан только на лечение, кто-то готов брать на себя помощь с проживанием и даже с экскурсиями по стране. О том, как устроен медицинский туризм изнутри, «Про бизнес» рассказали в «Центре стоматологической имплантации», где протезировали зубы и беларусам, и иностранным гражданам еще в конце 1980-х гг.

«Доля выручки от работы с иностранными гражданами — порядка 11%»

«Центру стоматологической имплантации» недавно исполнилось 38 лет. Еще в самом начале его работы бывало, что люди занимали очереди ночью, укладывались в спальных мешках на лестнице у входа — чтобы в течение дня попасть на прием к доктору. Ехали со всех ближайших городов и стран. С пациентами работали два специалиста: Александр Дудко, первый в стране начавший ставить зубные импланты нового поколения из титана, и Владимир Параскевич, профессор, специалист по челюстно-лицевой хирургии.

Сейчас команда «Центра» насчитывает около 100 человек: 60% — медицинский персонал, 40% — бэк-офис. Специалисты продолжают развивать направление имплантации, а также единственные в Беларуси используют в стоматологическом лечении стволовые клетки — для дополнительной стимуляции тканей на этапах регенерации. Это разработка НАН Беларуси уже показала хорошие клинические результаты, о ней узнали за рубежом. Именно поэтому в «Центр стоматологической имплантации» едут как за стандартными услугами, так и за инновационным лечением. Вскоре здесь будет открыто еще одно направление работы — обо всем этом нам рассказала Ольга Фролова, собственник и СЕО компании.





— Доля выручки от работы с иностранными гражданами у «Центра стоматологической имплантации» — порядка 11%. Благодаря сотрудничеству с компанией Vogue Travel стоматологический туризм мы предлагаем «под ключ», — объясняет Ольга.

Туристический партнер отвечает за планирование поездки. Стоматологическая компания берет на себя решение основной задачи — лечение пациента.

— Многие иностранные граждане едут к нам из-за более доступных цен, но это не единственная причина. В России сейчас, например, стоимость лечения и имплантации примерно равна нашей. При этом россияне убеждены в качестве и белорусских товаров, и белорусских услуг. На это есть реальные причины. Российские стоматологи могут устраиваться в частные клиники сразу после университета. В Беларуси же для этого нужны 1-я категория, минимум 3 года стажа, а для хирургов еще и переподготовка в форме клинической ординатуры. В наши частные клиники попадать сложнее — соответственно, пациенты понимают, что с ними будут работать доктора более высокой квалификации. К тому же здесь нет языкового барьера, мы пользуемся одинаковыми мессенджерами. Российским гражданам легко оставаться с нами на связи и получать ответы на все свои вопросы.

«При костной пластике используют только сертифицированные материалы на основе говяжьей кости, подходящие для пациентов, соблюдающих мусульманские традиции»

В Центр стоматологической имплантации приезжают пациенты из Польши, Литвы, Латвии, стран Западной Европы и Азии — чаще всего по личным рекомендациям. В работе команда учитывает культурные и религиозные особенности — например, при костной пластике используют только сертифицированные материалы на основе говяжьей кости, подходящие для пациентов, соблюдающих мусульманские традиции. Подтверждение происхождения материалов специалисты всегда готовы предоставить по первому запросу.























Многие возвращаются на лечение спустя годы.

— Бывает, что к нам приезжают люди, которым делали протезирование 30 лет назад. И мы видим: использованные в работе с ними материалы, конечно, на сегодня уже являются устаревшими, но золотые руки наших первых хирургов поработали так, что импланты до сих пор держатся и выполняют свои функции.

Иностранные пациенты чаще всего обращаются за комплексной реабилитацией — это, как правило, клинически сложные случаи, требующие точной диагностики и командного подхода. Один из самых востребованных протоколов — имплантация по концепции «все на 4» или «все на 6», когда зубной ряд полностью восстанавливается на одной или обеих челюстях на 4 или 6 имплантах. Лечение включает несколько этапов: диагностику, хирургическое вмешательство, временные конструкции и установку постоянных протезов. Как отмечает Ольга, средняя стоимость такого восстановления зубного ряда для иностранных пациентов составляет около $ 10 тыс. в эквиваленте.





Сейчас путь пациента делится на несколько этапов. Вначале он связывается с «Центром стоматологической имплантации» напрямую либо через партнера, звонит, пишет или оставляет заявку на сайте. Для планирования поездки и самого лечения ему достаточно отправить специалистам 3D-снимок зубов. После чего следует онлайн-консультация. Пациент узнает, сколько будут стоить услуги, какое время нужно будет уделить лечению, какой срок понадобится на реабилитацию. Он остается на связи с персональным менеджером и планирует свою поездку. В «Центре стоматологической имплантации» стараются выстраивать процесс так, чтобы иностранным пациентам было удобно организовать свое лечение. Жителям стран с безвизовым режимом помогают спланировать визит, уложив все лечение в сроки пребывания. А если для въезда требуется виза — подсказывают, какие документы понадобятся, могут включиться в их подготовку.





Партнер по туризму помогает купить билеты, организовать трансфер, заселиться, при необходимости организует экскурсии — ими можно занять время ожидания между первичным приемом и установкой временного несъемного протеза, который изготавливают 2−3 дня. Всего первый визит в Минск занимает 4−5 дней.

— Еще один наш партнер — гостиница «Беларусь». Они оборудовали номера для пациентов блендерами, разработали для них специальное меню. Так людям, которым на переходных этапах удалили зубы, проще есть. Конечно, некоторым пациентам удобнее самим арендовать квартиру или найти другой отель. Но есть запрос и на опцию «все включено».

Примерно через 3−4 месяца после первого визита пациент приезжает второй раз — на постоянное протезирование, которое обычно занимает около недели. На этом этапе временный адаптационный протез меняют на постоянный, который служит многие годы и практически не отличается от настоящих зубов.

«Мы создаем комьюнити профессионалов, где доктора могут обмениваться опытом прямо в операционных»

В сентябре этого года «Центр стоматологической имплантации» открыл направление международного профессионального обучения для стоматологов. Собственник и СЕО компании имеет опыт преподавания, работы в медицинском университете, сейчас Ольга закончила аспирантуру и готовит к защите кандидатскую работу:

— Я очень горжусь тем, что многие мои студенты стали врачами-ортопедами, как и я. Мне хотелось воплотить в жизнь идею обучающего центра не только для белорусских докторов, но и для специалистов из разных стран. Мы уже провели несколько внутренних обучений, помогли лекторам отточить преподавательские навыки. И этой осенью стартуем с 3-дневными обучениями в формате мастер-классов, ждем на занятиях зарубежных докторов. Обучение будет на русском языке.





В обучении предусмотрены лекции и практические занятия. Доктора «Центра стоматологической имплантации» — Ярослав Еловой, Максим Янковский, Юрий Каленкович, Василий Жилин, Сергей Храменков, Артем Богданец, Анна Богданец — продемонстрируют свою работу в операционных. Пациенты, с которыми заранее согласуют их участие в мастер-классах, будут оплачивать только расходные материалы. Так планируют разбирать сложные клинические случаи: например, сильную атрофию кости. А также показывать специалистам действия опытных докторов в непредвиденных ситуациях — в случаях, если вдруг пошла кровь или пациент плохо себя почувствовал.

— Мы создаем комьюнити профессионалов, где доктора могут обмениваться опытом прямо в операционных, разбирать конкретные клинические ситуации и смотреть на них с разных сторон. Такой подход помогает расширять кругозор, накапливать новые знания и укреплять навыки. Качественный нетворкинг для врачей дополнит культурная программа.