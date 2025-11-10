«Здесь давали квартиры известным людям». Как живется модернистском доме возле Раковского предместья

- Я тогда была еще слишком молодая и сразу же влюбилась в это место. Центр, все рядом, до проспекта два шага. Теперь мне туда уже не дойти своими ногами. Сижу дома, а если куда-то надо, то зять с дочкой везет на машине. Но стараются провезти так, чтобы еще что-то в городе посмотрела. Раньше любила много гулять. Помню, мы с родителями, когда я маленькая была, даже ходили смотреть, как тут метро строилось. Все было интересно. Что касается дома, то он вроде не какой-то особенный, но в свое время жилье здесь давали известным людям. Как напоминание о них у нас на фасаде установлены памятные плиты. Могу сказать, что за все время я не особо замечала присутствие каких-то артистов рядом, вылетела из дома и побежала на работу. У всех же своя жизнь, особо на этом не зацикливаешься. А со временем контингент и вовсе сильно поменялся. Раньше люди были более интеллигентные, а теперь много приезжих, уже совсем не то, - обращает внимание местная жительница.