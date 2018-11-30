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Копья отскакивают от земли. В Бресте в минус 10 соревнуются легкоатлеты

01.12.2018 11:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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В городе стартовал традиционный международный легкоатлетический турнир памяти Карбышева.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61115.php

Копья отскакивают от земли. В Бресте в минус 10 соревнуются легкоатлеты

Автор фото: Алексей ГАНЧУК

В 61-м по счету турнире соревнуются спортсмены 2000-2003 годов рождения из семи стран. Большинство дисциплин принимает лекгоатлетический манеж, где спортсмены не зависят от погодных условий. Сложнее приходится метателям копья, которые сейчас соревнуются на открытом воздухе на секторе ОСК «Брестский». 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61115.php

Копья отскакивают от земли. В Бресте в минус 10 соревнуются легкоатлеты


Термометр показывает десять градусов мороза, и таблички с отметками дальности броска пришлось забивать в промерзший газон молотком. А копья не входят в землю, а, отскочив, просто падают на нее. В это же время на Гребном канале соревнуются метатели молота и диска.

Юношам и особенно девушкам приходится померзнуть, и это не лучшим образом влияет на результаты, но, несомненно, закаляет их спортивный дух.
 
В субботу, 1 декабря, пройдет завершающий день турнира. 

Расписание субботних состязаний:

Бег – 9.40 

Прыжки – 9.00 – длина, высота, 9.40 – шест 

Метания – 9.00 – ядро 

 
 
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В городе стартовал традиционный международный легкоатлетический турнир памяти Карбышева. Автор фото: Алексей ГАНЧУК В 61-м по счету турнире соревнуются...
 
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