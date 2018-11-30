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Копья отскакивают от земли. В Бресте в минус 10 соревнуются легкоатлеты
01.12.2018 11:44 — Разное | Виртуальный Брест
В городе стартовал традиционный международный легкоатлетический турнир памяти Карбышева.
Автор фото: Алексей ГАНЧУК
В 61-м по счету турнире соревнуются спортсмены 2000-2003 годов рождения из семи стран. Большинство дисциплин принимает лекгоатлетический манеж, где спортсмены не зависят от погодных условий. Сложнее приходится метателям копья, которые сейчас соревнуются на открытом воздухе на секторе ОСК «Брестский».
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В городе стартовал традиционный международный легкоатлетический турнир памяти Карбышева. Автор фото: Алексей ГАНЧУК В 61-м по счету турнире соревнуются...
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