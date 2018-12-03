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Рыболовство зимой: как рыбачить, чтобы не нарушить природоохранное законодательство

04.12.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Рыболовство зимой: как рыбачить, чтобы не нарушить природоохранное законодательство

С наступлением холодной зимней погоды водоемы нашего района, начали покрываться  льдом. Самые «смелые» рыболовы-любители поспешили к крупным и мелким озерам и водохранилищам для того чтобы скорее насладиться зимней рыбалкой. Прежде всего хотелось бы предупредить рыболовов любителей, что первый лед тонкий и нахождение на нем опасно для жизни. Со льда толщиной менее 5 см ловить нельзя, а выходить с берега на кромку льда можно, только опробовав его надежность и толщину сильным ударом пешни. Лед, покрытый снегом, коварен и требует повышенной осторожности. При первом же появлении трещин следует быстро, но не отрывая ног ото льда, мелким, скользящим шагом отойти в сторону. 

Кроме этого рыболовам-любителям хотелось бы напомнить требования Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства Республики Беларусь.

При лове щуки необходимо соблюдать промысловый размер добытой рыбы. К примеру, щука, сиг, амур белый и судак должна иметь длину не менее 40 см. Сом не менее 70 см, язь и голавль не менее 25 см, линь не менее 22 см и карп не менее 20 см. Причем длина рыбы определяется измерением расстояния от вершины рыла (при закрытом рте) до основания средних лучей хвостового плавника.

Рыболов любитель обязан поддерживать чистоту в прибрежной полосе и водоохранной зоны рек, озер и водохранилищ. Согласно абзацу 6 пункта 98 Указа Президента Республики Беларусь от 8 декабря 2005 г. №580 «Рыболовы, осуществляющие любительское рыболовство, обязаны: поддерживать надлежащее санитарное состояние рыболовных угодий, не оставлять на их берегах, а также на льду мусор и другие отходы, не допускать засорения и загрязнения рыболовных угодий иным образом». Поэтому придя на водоем рыболов, выбрав для себя место для лова рыбы сначала обязан, навести на месте  элементарный порядок - собрать мусор в пакет, а по окончании лова рыбы утилизировать этот мусор в контейнере бытовых отходов.

Рыболову-любителю необходимо знать, что запрещена стоянка механических транспортных средств в границах прибрежных полос водных объектов до 30 метров от береговой линии водного объекта, мойка транспортных и других технических средств в пределах водоохранных зон водных и въезд и передвижение в рыболовных угодьях (водоемах и водотоках), в том числе покрытых льдом, нахождение в рыболовных угодьях либо на прилегающей к ним территории на расстоянии до одного километра от береговой линии рыболовных угодий с запрещенными орудиями рыболовства и (или) рыбой, лов которой в данном районе и в это время запрещен либо вес которой превышает нормы, без документов, подтверждающих законность владения рыбой, с одновременным использованием орудий рыболовства одного или различных видов с общим количеством крючков более 5 штук (если рыболов-любитель является членом РГОО ««Белорусского общества охотников и рыболовов» не более 10 шт.)

При использовании со льда жерлиц, на них должна быть указана фамилия и инициалы рыболова, осуществляющего лов рыбы. При этом запрещено оставлять их без визуального контроля и использовать в ночное время.

В случае вылова рыбы включенную в Красную книгу Республики Беларусь, ее необходимо сразу же выпустить.

Волковысская межрайоная инспекция охраны животного и растительного мира предупреждает всех рыболовов любителей, что в случае несоблюдения Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства в отношении нарушителей может быть начат административный процесс статье 15.35 КоАП Республики. Кроме этого нарушитель может быть подвергнут административному взысканию в виде штрафа в размере от 20 до 50 базовых величин с конфискацией орудий добычи рыбы или без конфискации.

Напоминаем телефон горячей линии Волковысской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира (801512)25000 работает круглосуточно

Заместитель начальника Волковысской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Андрей Белов

 
 
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С наступлением холодной зимней погоды водоемы нашего района, начали покрываться  льдом. Самые «смелые» рыболовы-любители...
 
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