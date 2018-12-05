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Европейские игры и тысячелетие Бреста - Нацбанк в 2019 году выпустит 14 наименований памятных монет

06.12.2018 20:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Перечень памятных монет, планируемых к выпуску в обращение в 2019 году, утвержден постановлением правления Национального банка от 3 декабря 2018 года №569, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка Беларуси.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61319.php

Бреста - Нацбанк в 2019 году выпустит 14 наименований памятных монет" alt="Европейские игры и тысячелетие Бреста - Нацбанк в 2019 году выпустит 14 наименований памятных монет">

Традиционно популярны в Беларуси и за рубежом монеты спортивной тематики. Специально к II Европейским играм - международным спортивным состязаниям среди атлетов Европейского континента, хозяйкой которых в 2019 году станет Беларусь, Национальный банк выпустит памятные монеты "II Еўрапейскія гульні 2019 года. Мінск". Учитывая достижения белорусских мастеров большого тенниса, также будут выпущены в обращение памятные монеты "Летнія віды спорту. Тэніс".

Стало уже традицией выпускать памятные монеты, посвященные птице года, которую определяет общественное объединение "Ахова птушак Бацькаўшчыны". В 2019 году такой птицей выбран большой подорлик. Монета "Вялікі арлец" (большой подорлик) станет 13-й в серии памятных монет "Птушка года". Выпуск памятных монет природоохранной тематики будет также продолжен выходом в свет памятных монет "Заказнік "Званец" в серии "Заказнікі Беларусі".

К юбилейным датам будет приурочен выпуск памятных монет, посвященных 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, 100-летию органов юстиции Беларуси, 200-летию со дня рождения композитора Станислава Монюшко и 1000-летию основания Бреста. К 5-летию Евразийского экономического союза Нацбанк Беларуси выпустит в обращение памятные монеты "Еўразійскі эканамічны саюз. 5 год".

Тематика историко-культурных ценностей будет продолжена памятными монетами "Разьба па дрэве" серии "Народныя промыслы і рамёствы беларусаў", а также очередными памятными монетами серии "Архітэктурная спадчына Беларусі".

Согласно китайскому календарю, 2020 год - год Крысы. В продолжение серии "Кітайскі каляндар" в 2019 году будет выпущена памятная монета "Год Пацука" ("Год Крысы").

Сегмент памятных монет, которые представляют интерес не только для коллекционеров, но и являются хорошим подарком, планируется дополнить памятной монетой "Дзень анёла", посвященной именинам (Дню ангела).

В 2019 году завершится выпуск памятных монет "Свет вачыма дзяцей" ("Мир глазами детей"). В дополнение к монетам, в дизайне которых использованы композиции из рисунков детей - победителей открытого конкурса "Дети рисуют монеты", будут выпущены в обращение памятные монеты "Свет вачыма дзяцей. 2019".

 
Теги: Брест
 
 
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Перечень памятных монет, планируемых к выпуску в обращение в 2019 году, утвержден постановлением правления Национального банка от 3 декабря 2018 года №569, сообщили...
 
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