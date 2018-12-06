ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Андрей Сидоренко: Сами отдали победу из-за ужасных индивидуальных ошибок и нарушения дисциплины

06.12.2018 22:48 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко критически оценил действия команды, проигравшей нижегородскому «Торпедо» со счетом 3:6.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Мы ставим задачу бороться за плей-офф, поэтому каждая игра важна. Хорошо начали встречу, забросили две шайбы, но затем сами отдали победу из-за ужасных ошибок отдельных игроков и нарушения дисциплины. Пропустили вторую, третью шайбу и сломались. Мы не настолько устойчивы психологически.

Андрей Сидоренко также заявил, что Джонатон Блум провалил матч, а Теему Пулккинен пока не готов выходить на лед из-за постоянных болей в спине. Наставник минчан, помимо этого возглавляющий сборную Беларуси, рассказал и о причинах подписания уже десятого иностранца в «Динамо».

— Мы хотим бороться за плей-офф. Хотим, чтобы была конкуренция, потому что игроки часто действуют безответственно. Как будто выходят на лед и смотрят 16-ю серию «Звездных войн».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко критически оценил действия команды, проигравшей нижегородскому «Торпедо» со счетом 3:6.
 
Новости дня
Новости разные
 
Моем автомобиль зимой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика