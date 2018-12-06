Андрей Сидоренко: Сами отдали победу из-за ужасных индивидуальных ошибок и нарушения дисциплины

Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко критически оценил действия команды, проигравшей нижегородскому «Торпедо» со счетом 3:6.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Мы ставим задачу бороться за плей-офф, поэтому каждая игра важна. Хорошо начали встречу, забросили две шайбы, но затем сами отдали победу из-за ужасных ошибок отдельных игроков и нарушения дисциплины. Пропустили вторую, третью шайбу и сломались. Мы не настолько устойчивы психологически.

Андрей Сидоренко также заявил, что Джонатон Блум провалил матч, а Теему Пулккинен пока не готов выходить на лед из-за постоянных болей в спине. Наставник минчан, помимо этого возглавляющий сборную Беларуси, рассказал и о причинах подписания уже десятого иностранца в «Динамо».

— Мы хотим бороться за плей-офф. Хотим, чтобы была конкуренция, потому что игроки часто действуют безответственно. Как будто выходят на лед и смотрят 16-ю серию «Звездных войн».