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Робот устроил "теракт" на складе Amazon, 24 работника госпитализированы

09.12.2018 01:11 — Разное | UDF  
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Более двух десятков работников склада Amazon в Робинсвилле (штат Нью-Джерси) были госпитализированы после того, как один из работающих там роботов проткнул баллончик со спреем для отпугивания медведей.

Как и подразумевает название, баллончик используют для отпугивания медведей, у людей же содержащиеся в спрее вещества вызывают удушье и временную слепоту.

По данным ABC News, среди 24 госпитализированных один человек попал в больницу в критическом состоянии, впоследствии его состояние улучшилось и стабилизировалось. Еще трем десяткам сотрудников помощь оказали на месте.

Amazon предоставляет минимум подробностей. В официальном заявлении корпорации внимание акцентируется на том, что у всех работников была корпоративная страховка и все покинут больницы по истечении суток.

Какая именно машина вскрыла банку — не уточняется. Engadget напоминает, что Amazon стоит во главе процесса автоматизации доставки товаров потребителям. На складах компании Джеффа Безоса используются как промышленные манипуляторы Robo-Stow, так и оснащенные камерами роботы-грузчики.

В Amazon подчеркивают, что «безопасность работников» — главный приоритет. «Всеобъемлющее» внутреннее расследование уже начато.

«Мы бы хотели поблагодарить всех тех, кто помогал нам в ликвидации последствий», — отметили в компании Джеффа Безоса.

Всего на складе в Робинсвилле работает около 3000 человек. После инцидента и эвакуации сотрудники, которые не пострадали, «были переведены в безопасные помещения и вновь приступили к работе».

По данным пожарного департамента Робинсвилля, происшествие затронуло только южное крыло третьего этажа склада. По прибытию спасатели успешно локализовали и обезвредили все опасные вещества в помещении. Жителям города ничего не угрожает.

 
 
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