Бывший директор «Оршаагропроммаша» купил документацию на производство опрыскивателя за 448 000 долларов вместо 46 000. Возбуждено уголовное дело

Оршанский межрайонный отдел управления Департамента финансовых расследований КГК по Витебской области установил, что директор завода без экономического обоснования и какого-либо расчета, в нарушение разработанного бизнес-плана, в 2016 году был заключил договор с предприятием, входящим с ОАО «Оршаагропроммаш» в состав одного холдинга, на выполнение опытно-конструкторских работ по разработке конструкторской документации на производство навесного тракторного оборудования – опрыскивателей.





При этом такая документация уже существовала и продавалась изготовителем за 46 000 долларов, однако стоимость ее разработки была завышена практически в 10 раз — она составила 448 000 долларов.





Поставщик документации, чтобы сокрыть многократное завышения посреднической наценки, приобрел документацию через свою аффилированную посредническую структуру, которая фактически приобрела документацию за 46 000 долларов, и в тот же день перепродала ее участнику холдинга за 400 000 долларов, который, в свою очередь, продал ее ОАО «Оршаагропроммаш» за 448 000 долларов.





Договор был заключен руководителем общества с превышением своих служебных полномочий единолично — без требуемого, обязательного получения согласия общего собрания акционеров, 99% акций предприятия принадлежит государству. Кроме того по причине явно завышенной стоимости документации договор отказывались визировать руководители соответствующих служб предприятия.









В последствии, купленная документация, так и не была использована для запуска продукции в серийное производство, что было одним из условий проведения оплаты за конструкторскую документацию. Несмотря на это, в 2018 году по указанию бывшего директора за документацию были перечислены около 100 000 долларов.





Только вмешательство органов Комитета государственного контроля смогло предотвратить незаконное расходование еще 348 000 долларов. В результате незаконный договор был расторгнут, конструкторскую документацию вернули посреднику, а уплаченные деньги частично вернули ОАО «Оршаагропроммаш», пишет «Аршанская газета» со ссылкой на начальника Оршанского межрайонного отдела управления ДФР Воронова.





В отношении уже бывшего директора ОАО «Оршаагропроммаш» возбудили уголовное дело по части 3 статьи 426 УК — превышение власти, за совершенное преступление ему грозит от трех до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.