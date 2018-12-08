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Бывший директор «Оршаагропроммаша» купил документацию на производство опрыскивателя за 448 000 долларов вместо 46 000. Возбуждено уголовное дело

09.12.2018 19:29 — Разное | Партизан  
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В отношении бывшего директора ОАО «Оршаагропроммаш» возбуждено уголовное дело, за то что он приобрел документацию на новую продукцию завысив ее цену в 10 раз, а производство так и не наладил.

Оршанский межрайонный отдел управления Департамента финансовых расследований КГК по Витебской области установил, что директор завода без экономического обоснования и какого-либо расчета, в нарушение разработанного бизнес-плана, в 2016 году был заключил договор с предприятием, входящим с ОАО «Оршаагропроммаш» в состав одного холдинга, на выполнение опытно-конструкторских работ по разработке конструкторской документации на производство навесного тракторного оборудования – опрыскивателей.

При этом такая документация уже существовала и продавалась изготовителем за 46 000 долларов, однако стоимость ее разработки была завышена практически в 10 раз — она составила 448 000 долларов.

Поставщик документации, чтобы сокрыть многократное завышения посреднической наценки, приобрел документацию через свою аффилированную посредническую структуру, которая фактически приобрела документацию за 46 000 долларов, и в тот же день перепродала ее участнику холдинга за 400 000 долларов, который, в свою очередь, продал ее ОАО «Оршаагропроммаш» за 448 000 долларов.

Договор был заключен руководителем общества с превышением своих служебных полномочий единолично — без требуемого, обязательного получения согласия общего собрания акционеров, 99% акций предприятия принадлежит государству. Кроме того по причине явно завышенной стоимости документации договор отказывались визировать руководители соответствующих служб предприятия.


В последствии, купленная документация, так и не была использована для запуска продукции в серийное производство, что было одним из условий проведения оплаты за конструкторскую документацию. Несмотря на это, в 2018 году по указанию бывшего директора за документацию были перечислены около 100 000 долларов.

Только вмешательство органов Комитета государственного контроля смогло предотвратить незаконное расходование еще 348 000 долларов. В результате незаконный договор был расторгнут, конструкторскую документацию вернули посреднику, а уплаченные деньги частично вернули ОАО «Оршаагропроммаш», пишет «Аршанская газета» со ссылкой на начальника Оршанского межрайонного отдела управления ДФР Воронова.

В отношении уже бывшего директора ОАО «Оршаагропроммаш» возбудили уголовное дело по части 3 статьи 426 УК — превышение власти, за совершенное преступление ему грозит от трех до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

 
 
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В отношении бывшего директора ОАО «Оршаагропроммаш» возбуждено уголовное дело, за то что он приобрел документацию на новую продукцию завысив ее цену в 10 раз, а...
 
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