Белорусы выбивают долги из России, а сами не платят по счетам?

В субботу перед журналистами выступал вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко. Ляшенко сообщил о радостном событии — сокращении просроченной дебиторки по экспорту в Россию.





По информации чиновника, с 1 января по 1 октября «плохая» дебиторка снизилась «почти на 7%». Как известно, расчеты по белорусскому экспорту в РФ идут практически целиком в российских рублях. Однако Ляшенко почему-то упомянул только сумму в долларах. Видимо, в правительстве не считают соседский рубль надежной расчетной единицей. Так вот, размер просроченной дебиторки россиян перед белорусами на 1 октября был равен около 190 млн USD.









Сколько же россияне «висели» на 1 января и какой объем долга был в российских рублях? Ответы есть в бюллетенях Белстата. Правда, статорганы трансформируют все долги в белорусские рубли, но перевести одну валюту в другую несложно. С 1 января по 1 октября россияне уменьшили просроченные обязательства перед белорусскими компаниями с 13,7 до 12,8 млрд RUB. В процентах снижение составило 6,7%. Можно номинировать долги и в долларах, чтобы свериться с подсчетами Ляшенко. В долларах долги РФ упали с 203,2 до 189,6 млн USD, или на те же 6,7%. В общем, оценки нашего вице-премьера вполне релевантны.





Другой вопрос, что за долги уменьшились за упомянутые 9 месяцев? Ведь раньше в белорусской промышленности процветала практика отгрузки товаров на экспорт в товаропроводящую сеть в России с большой отсрочкой оплаты. Так госпредприятия выполняли доведенные до них показатели по экспорту продукции. В начале нового года товары часто возвращались в Беларусь, так как никакой реальной сделки за поставками не стояло. Иными словами, проблемные долги товаропроводящей сети могли уменьшиться просто за счет того, что силовые структуры накрыли несколько крупных каналов фиктивного экспорта. Поэтому еще большой вопрос, что на самом деле случилось с задолженностью перед белорусскими предприятиями. По сути, упали обязательства российских «дочек» по отношению к материнским компаниям из Беларуси.





А что же с происходит с просроченной кредиторкой перед РФ? Оказывается, белорусы за 9 месяцев нарастили собственные долги с 7,8 до 8,8 млрд RUB — на 11,5%.









В число кандидатов на роль собирателя «плохой» кредиторки входят предприятия сухопутного и трубопроводного транспорта (читай: Газпром трансгаз Беларусь). Цифры о долгах на 1 ноября появятся только через неделю. Но если предположения подтвердятся, то за ростом обязательств последует бурное сокращение.

В октябре Минфин России прислал белорусским коллегам деньги по перетаможке, которыми белорусы могли покрыть накопившиеся долги за российский газ.



