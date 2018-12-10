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Минское "Динамо" потерпело дома "сухое" поражение от "Витязя"
Мощно начав матч, гости уже в первом периоде забросили нам шайбу. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
Единственная шайба была заброшена в первом периоде, когда Шевченко точно бросил в «девятку».
Минчане имели множество возможностей отыграться, но команде не хватало точности в завершающей стадии. К тому же отлично действовал в воротах Йони Ортио.
«Динамо-Минск»: Энрот (Карнаухов); Уиркош — Хенкель, Буйницкий — Ковыршин — А. Костицын; Блум (А) — Лисовец, Бут — Хауден — Когалев; Осипов — Готовец, Степанов — Терещенко (А) — С. Костицын; Гаврус — Волков — Павлович (К); Знахаренко, Литвинов.
«Витязь»: Ортио (Сапрыкин); Катичев — Мозик, Столяров — Аалтонен (А) — Семин (А); Евсеенков — Стасенко, Макеев — Швец-Роговой — Рендулич; Головков — Шинкевич, Кокарев (К) — Комаров — Потехин; Выглазов — Петраков — Шевченко; Кожемякин.
После этого поражения «Динамо» отстает от зоны плей-офф уже на 15 очков.
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В последнем перед международной паузой матче "Динамо" проиграло дома "Витязю" — 0:1.
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