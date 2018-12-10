

Мощно начав матч, гости уже в первом периоде забросили нам шайбу. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Единственная шайба была заброшена в первом периоде, когдаточно бросил в «девятку».Минчане имели множество возможностей отыграться, но команде не хватало точности в завершающей стадии. К тому же отлично действовал в воротахЭнрот (Карнаухов); Уиркош — Хенкель, Буйницкий — Ковыршин — А. Костицын; Блум (А) — Лисовец, Бут — Хауден — Когалев; Осипов — Готовец, Степанов — Терещенко (А) — С. Костицын; Гаврус — Волков — Павлович (К); Знахаренко, Литвинов.Ортио (Сапрыкин); Катичев — Мозик, Столяров — Аалтонен (А) — Семин (А); Евсеенков — Стасенко, Макеев — Швец-Роговой — Рендулич; Головков — Шинкевич, Кокарев (К) — Комаров — Потехин; Выглазов — Петраков — Шевченко; Кожемякин.После этого поражения «Динамо» отстает от зоны плей-офф уже на 15 очков.