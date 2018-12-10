Во время визита Президента Судана в Беларусь подписано контрактов на $250 млн

Беларусь и Судан во время официального визита в Беларусь Президента Судана Омара Хасана Ахмеда аль-Башира подписали контракты на $250 млн, сообщил сегодня журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Судане по совместительству Сергей Рачков перед началом белорусско-суданского бизнес-форума, передает корреспондент БЕЛТА.

«За эти дни (вчера и сегодня) подписано 17 документов. Это не только соглашения и договоры, но и контракты с конкретными суммами, — сказал посол. — Общая сумма — $250 млн. Мы считаем, что это успешный визит, успешные переговоры».

По мнению Сергея Рачкова, имеются значительные перспективы в плане развития двустороннего сотрудничества. Есть определенные наработки, в частности, по привлечению в нашу страну компаний с суданским капиталом (в банковский сектор, а также сферу недвижимости). «Очень надеемся на работу «Амкодора». В проработке контракт на поставку 123 единиц техники», — добавил посол. При этом речь идет не только о поставках техники, но и о подготовке кадров для Судана. Как подчеркнул Сергей Рачков, сегодня уже никого не интересует только сбыт продукции — важно развивать экономическое сотрудничество.

Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович в свою очередь отметил, что сотрудничество двух стран развивается довольно динамично. В течение последнего года предприняты шаги, которые открывают новые возможности. При этом руководитель БелТПП считает, что есть смысл говорить и о субрегиональном сотрудничестве. «Если мы создаем машиностроительный центр, то продукция должна быть рассмотрена и на других ближайших рынках», — заявил он.

В целом, говоря о перспективных направлениях двустороннего сотрудничества, Владимир Улахович подчеркнул, что их перечень довольно широкий. Это взаимодействие в агропромышленном секторе, в освоении полезных ископаемых, развитии инфраструктуры, логистики и другое. Какие-то направления могут быть обозначены сегодня на бизнес-форуме, участие в котором принимают около 40 белорусских предприятий, а также 9 суданских компаний, которые уполномочены представлять целые отрасли.