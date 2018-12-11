Белорус Илья Шиманович завоевал «серебро» на Чемпионате мира по плаванию

Илья Шиманович принес сборной Беларуси первую медаль на Чемпионате мира по плаванию в 25-метровом бассейне. Соревнования проходят в китайском Ханчжоу.

В финальном заплыве на 100 метров брассом наш спортсмен показал результат 56,1 сек. и завоевал серебряную награду. Илья Шиманович уступил лишь представителю ЮАР Камерону ван дер Буру (56,01). «Бронзу» в этом виде программы завоевал японец Ясухиро Косеки (56,13).

Соревнования в Китае продолжатся до 16 декабря. На предыдущем Чемпионате мира на короткой воде в 2016 году в Канаде наши спортсмены увезли две «бронзы».